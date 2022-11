XV de France. Macalou en cannes, Dupont timoré, que révèlent les chiffres du match face aux Boks ?

On l'a dit, les Boks ont beaucoup plus avancé ballon en main que les Bleus. Pour au final, ne marquer que deux essais et perdre le match. Ce qui montre qu'ils n'ont pas été si efficace que ça face à la défense tricolore. Côté Française, rares sont les joueurs à avoir dépassé les 20 mètres avec le cuir. On retrouve Ntamack (30m), Alldritt (36) puis Ramos (48) et enfin Macalou (62).Le 3e ligne entré en position d'ailier a pu faire admirer sa vitesse de pointe et apporter le danger dans la défense en seulement quatre courses. On note aussi que l'ouvreur des Bleus a battu 3 défenseurs alors qu'il n'a couru que deux fois avec le ballon, ce qui montre une certaine efficacité même si d'aucuns auraient aimé le voir plus porté vers l'offensive. La stat marquante, c'est le 0 pointé d' Antoine Dupont ballon en main dans cette partie.