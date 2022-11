XV de France. A force de trop donner, Gabin Villière va-t-il le payer cher ?

Tout juste de retour sur les terrains, Villière va donc en être à nouveau éloigné pendant 6 semaines. Faut-il s'inquiéter pour l'avenir du Toulonnais ?

Le verdict est donc tombé ce mardi soir aux alentours des 19h. Sorti en boitant face au Stade Français samedi dernier, l'ailier du RCT et du XV de France Gabin Villière avait choisi de rassurer tout le monde dans la foulée en bottant en touche. Mais la douleur du Normand n'était pas bénigne et voilà qu'il souffre finalement d'une fracture du péroné, qui le mettra sur la touche pendant environ 6 semaines. Un nouveau coup dur pour l'ailier aux 12 capes en Bleu, compétiteur dans l'âme et qui était si impatient de retrouver les joies du terrain. "C'était une période pas facile. Tu te sens inutile. Tu ne peux plus t'exprimer. Tu ne sers plus à grand-chose. L'amitié de mes coéquipiers m'a permis de tenir. Mais il me manquait une partie de moi : le Gabin rugbyman, le Gabin du terrain", expliquait-il la semaine dernière pour Rugbyrama.

Une rechute donc, puisqu'en juin dernier, l'homme aux 6 essais chez les Tricolores avait été opéré de la cheville puis réopéré en octobre de la syndesmose tibio-fibulaire, une articulation synoviale située entre le péroné distal et le tibia. Autrement dit, une zone souvent associée à une blessure à la cheville ou au tibia. En clair, l'articulation de Villière n'a pas réellement tenu et à la suite d'un duel aérien, son péroné, probablement fragilisé, a lâché. Mais alors faut-il s'inquiéter à court terme pour le natif de Vire, et pour sa participation au Tournoi 2023 ? Et à plus long terme, pour la coupe du monde et même la suite de sa carrière ?

Il est vrai qu'à pas encore 27 ans, le finisseur du RCT a déjà connu pas mal de blessures peu anodines. Fidèle à lui même sur un terrain et toujours extrêmement généreux, son style de jeu commence néanmoins à se faire ressentir sur son corps. Pour rappel, Villière n'est professionnel que depuis 3 ans et a pourtant accumulé pas mal de pépins, notamment au niveau des chevilles. En 2021, l'ailier du XV de France avait notamment connu une fracture de la main en mars, qui l'avait empêché de disputer la fin du Tournoi, avant de subir un arrachement des ligaments de la cheville droite lors de la tournée en Australie. Vaillant comme personne, il avait néanmoins terminé le match en serrant les dents. Bilan ? Opération et 2 mois et demi d'absence pour le Toulonnais.

Mais ce n'est pas tout : vous vous en souvenez certainement, lors du Grand Chelem 2022, "Frodon" s'était donné une fracture d'un sinus facial lors de la rencontre face à l'Irlande. Là encore, ce 3ème ligne dans l'âme avait terminé le match sans broncher, avant de manquer le déplacement en Écosse deux semaines plus tard. Puis vint le tour de cette fameuse cheville gauche en mai dernier, donc, et la suite que l'on connaît. Ce qui n'augure rien de bon pour l'avenir... Même si l'on jurerait que ce garçon est indispensable à chacune de ses équipes lorsqu'il est sur pied, absent jusqu'à la mi-janvier, sa participation au début du Tournoi 2023 semble d'ores et déjà compromise. Quid de la suite ? À 100%, Villière sera à n'en pas douter du Mondial en France, tant il amène un supplément d'âme aux Bleus. Mais le Toulonnais retrouvera-t-il la plénitude de ses moyens physiques sur la durée ? Voilà une question à laquelle il est aujourd'hui impossible de répondre. Mais qui a de quoi inquiéter le staff du RCT, comme celui de Fabien Galthié...