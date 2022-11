RUGBY. TOP 14. A peine revenu, déjà blessé ! Plusieurs semaines d'absence pour Gabin Villière (RCT)

L'ailier du XV de France et du RCT Gabin Villière est sorti à 10 minutes de la fin du match de Top 14 face au Stade Français, clopin-clopant.

Quel plaisir était-ce de voir Gabin Villière de retour sur les terrains samedi dernier, après 6 mois d'absence ! Opéré à deux reprises d'une cheville à la suite d'une blessure contractée contre Lyon en finale de Challenge Cup la saison dernière, l'ailier aux 12 sélections en Bleu (6 essais) faisait sa première apparition de la saison lors de la 11ème journée du championnat, face au Stade Français. Même si on le sentait un petit peu à court de rythme et pas complètement à 100%, le Normand a tout de même livré une prestation cohérente dans la capitale, avec pas mal d'envie, comme à son habitude.

RUGBY. 15 de France. De nouveau opéré, Gabin Villière (RCT) reste à l'infirmerieOui mais voilà, apparu emprunté en fin de rencontre surtout après un duel aérien quelque peu costaud, le Toulonnais est sorti peu avant le terme du match, en boitillant. Ce qui bien sûr, pour un joueur qui vient de subir pareille blessure sur une articulation, n'augure jamais rien de trop bon. Malgré tout, le principal intéressé a tenu à rassurer tout son monde et rester positif sur son état de santé, au micro de Canal Plus : "J'ai préféré sortir une minute avant la fin pour anticiper et ne pas prendre de risques. Mais ça va je suis quand même capable de marcher. On va aller faire un petit check pour vérifier tout ça mais je me sens bien".

Avec Dupont, qui sont les modèles de Gabin Villière pour réussir son come-back ?Interrogé également par la chaîne cryptée, son manager Pierre Mignoni était lui bien plus dubitatif, à l'issue de la victoire des siens à Paris... Ce mardi, on apprend que le Tricolore souffre d'une fracture du péroné au niveau de la cheville gauche. Il sera absent des terrains pour un mois et demi. Sa participation au début du Tournoi des 6 Nations pourrait être remise en cause.