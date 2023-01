15 de France. Villière et 13 autres joueurs appelés en renfort pour défier l’Italie en ouverture du Tournoi des 6 Nations

À l’heure du déjeuner ce dimanche 29 janvier, l’encadrement français a dévoilé une liste de 14 joueurs appelés avec le 15 de France.

On le savait, il y allait avoir du mouvement chez les Bleus. Ainsi, Fabien Galthié et son staff ont dévoilé une liste de 14 joueurs prêts à défier l’Italie en ouverture du prochain tournoi de 6 Nations. La rencontre aura lieu dans l’après-midi du dimanche 5 février (16h). Elle se déroulera au Stadio Olimpico de Rome et sera diffusée sur France 2. Pour se mettre en jambe, le XV de France va défier des Italiens en confiance et prêts à réaliser un coup. En l’espace d’une année, ces derniers se sont offerts la peau du Pays de Galles, chez eux, et de l’Australie, en Italie. Sans aucun doute, ils auront à cœur de confirmer cette très belle génération qui s’annonce en tenant tête à Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Un Tricolore sera élu meilleur joueur du 6 Nations selon ce célèbre média rugby (et non, ce n'est pas Dupont)



En conséquence, voici la liste des joueurs appelés avec les Bleus :

Avants :

BECOGNEE Alexandre

BOUDEHENT Paul (Mise à jour : il est remplacé par Alexandre Roumat

CAMARA Yacouba

CASTETS Clément

CHALUREAU Bastien

CRETIN Dylan

CROS François

Arrières :

BARASSI Pierre-Louis

BIELLE-BIARREY Louis

COUILLOUD Baptiste

GAILLETON Emilien

HASTOY Antoine

LEBEL Matthis

VILLIERE Gabin

Un 15 de France attendu !

Avant le début des hostilités, le sélectionneur Fabien Galthié avait par ailleurs posé les bases des ambitions tricolores en conférence de presse. Dans des propos relayés à travers un communiqué officiel, il déclare :

Est-ce que l’on défend un titre ou bien est-ce que l’on va chercher un titre ? C’est une question qu’on va se poser entre nous et qui va donner une vision collective. Parce que lorsque nous avons pris l’équipe, nous avions dit que nous voulions gagner des matchs très vite, gagner des titres et redevenir une nation majeure du rugby mondial. C’était il y a trois ans, on s’est toujours alignés par rapport à ce qu’on avait posé il y a trois ans. Alors si on reprend le sens de notre mission, c’est gagner des matchs, gagner des titres et rester aujourd’hui une nation majeure du rugby mondial. Et tout ça, on le partage avec les joueurs, parce qu’on pose un cadre, et les héros, ceux qui jouent, ils sont sur le terrain.”

Par ailleurs, le capitaine de l’équipe de France s’était éloigné du groupe pour des raisons privées et familiales. Il a été remplacé par Baptiste Couilloud et devrait faire son retour dans le groupe dès le début de semaine prochaine. Le demi de mêlée lyonnais revenait, quant à lui, tout juste d’une lourde blessure aux cervicales. Ses entraînements avec le XV de France ont visiblement convaincu le staff. Ce dernier fait partie des 14 joueurs appelés pour la confrontation transalpine. Il n’est pas le seul joueur à remettre le pied à l’étrier international dès la fin de sa convalescence. Le Toulousain François Cros et le Toulonnais Gabin Villière sont dans la même situation.

FRANCE RUGBY. Gabin Villière : retour sur le pré avec Toulon et clin d’œil appuyé à Fabien Galthié