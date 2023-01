FRANCE RUGBY. Gabin Villière : retour sur le pré avec Toulon et clin d’œil appuyé à Fabien Galthié

En marge du match entre le RC Toulon et la Section Paloise en Top 14, Gabin Villière adresse un message au sélectionneur du 15 de France.

À l’occasion de la 16ᵉ journée de Top 14, Gabin Villiere a effectué son retour à la compétition. Pas épargné par les blessures, le Toulonnais a disputé son deuxième match de championnat de la saison face à Pau ce samedi 28 janvier. Avec une victoire à domicile 27 à 16, Toulon réalise une bonne opération, même si la perte du bonus offensif en toute fin de match laissera un goût amer en bouche. S’il n’est pas aller à dame, l’international français a malgré tout retrouvé les sensations du pré. Il donne ses impressions en conférence de presse. Voici ce que l’ancien joueur de Rouen déclare selon des propos rapportés par Rugbyrama :

Je me suis bien senti. J’étais prêt. Mon retour s’est bien passé. Je n’ai pas subi le match. J’étais en forme. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer, je ne suis pas arrivé. Ça fait plaisir d’être de retour auprès des mecs. J’ai eu beaucoup de réflexions. J’essayais de me souvenir de l’arrivée à Mayol, du couloir, et les supporters. Quand j’ai franchi la foule, je me suis dit que j’avais de la chance de jouer au rugby. J’ai de la chance de jouer au rugby, de retrouver Mayol, les supporters. J’ai eu beaucoup d’adrénaline. C’était de la pression positive.”



Cette “pression positive” l’ailier vainqueur du dernier Tournoi des 6 Nations la connait bien. Devenu un cadre du XV de France grâce à son acharnement sur le terrain, le Toulonnais au casque rouge incarne les normes de l’ailier moderne. Il est capable de revenir au cœur du jeu, de participer aux tâches les plus sombres, particulièrement solide défensivement et finisseur de talent. Bref, vous l’avez compris, quand Villière est en jambe, il devient l’un des tout meilleurs éléments de la planète rugby à son poste. Autre point positif, son profil est radicalement différent de son coéquipier sur l’autre ligne, Damian Penaud.

Après le match face à Pau et toujours selon Rugbyrama, le Varois s’est exprimé au sujet des Bleus et du Tournoi à venir. S’il ne se presse et ne s’impose pas, il ne se prive pas d’un clin d’œil direct à son sélectionneur : “Je suis 100% prêt à jouer. Avant tout, je suis prêt à aider Toulon. On verra la suite. Je n’ai pas mon mot à dire sur ça. On verra bien la suite. Je suis encore dans le match. Je redescends sur terre. On verra plus tard peut-être pour l’éventuel message de Fabien Galthié.”

