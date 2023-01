L'EDITO : XV de France. Faut-il laisser Gabin Villière tranquille pendant le 6 Nations ?

Annoncé sur pied et probablement titulaire face à Pau samedi, Gabin Villière pourrait finalement postuler pour le Tournoi. Mais ne faut-il pas le laisser souffler ?

Le saviez-vous : depuis mai 2022, l'ailier tricolore Gabin Villière n'a passé que 76 minutes sur le pré ? Un chiffre famélique, qui s'explique par la malchance de l'international aux 12 sélections (6 essais), gêné par les blessures à répétition depuis lors. Un coup la cheville, un coup la péroné, mais également la main... Autant de maux qui font que parmi les Bleus qui prétendent à une place de titulaire pour le Mondial, seul François Cros a moins joué que lui cette saison. Pour autant, comme pour le Toulousain qui a repris la semaine passée et était à Capbreton en ce début de semaine, le bout du tunnel semble arriver pour le Toulonnais. Il a en effet effectué son retour à l'entraînement ce mardi avec le RCT, et postule pour être dans le groupe qui défiera Pau ce samedi.

"J’échange chaque semaine avec Gabin, Pierre Mignoni, Franck Azéma et Bernard Lemaître. Le joueur est encore un peu trop juste, expliquait Fabien Galthié au Midi Olympique juste avant le rassemblement. […] Pour tout dire, on a beaucoup hésité. Son sujet n’a même été tranché que quelques heures avant l’annonce de la liste. Mais il reviendra bientôt." Par "bientôt", faut-il comprendre "dès la semaine prochaine, si son retour se passe bien ?" Voici une bonne question à laquelle nous n'avons évidemment pas la réponse, mais qui pourrait très bien se solder par un "oui", comme ce fut le cas pour François Cros par exemple, appelé parmi les 42 qui étaient en stage cette semaine. Histoire de réintégrer le plus vite possible un cadre des Bleus qui n'a plus connu ce groupe depuis le dernier Tournoi des 6 Nations...

Pour autant, notre Gabin national ne doit-il pas souffler un peu ? N'est-il pas plus adapté de le laisser reprendre tranquillement avec son club, enchaîner les matchs afin de ne pas trop "l'exposer" à l'intensité incomparable des rencontres internationales ? Ni nous ni la vox populi ne sommes médecin et c'est ainsi que les choses sont parfois bien faites, puisque seuls les principaux concernés feront un choix quant à sa convocation ou non, et qu'on ne nous demande pas trop notre avis. Reste qu'on se plaît à le donner quand même et qu'on dira, alors, que puisqu'il vaut mieux prévenir que guérir, on espère que Villière restera bien au chaud à Toulon, au moins pour la première partie du Tournoi. Histoire qu'il puisse retrouver du rythme, des sensations et le reste sans pression, sans précipitation.

Car il ne fait nul doute qu'entre son profil unique et le manque de candidats à sa mesure sur l'aile gauche tricolore, le Normand portera bien le numéro 11 des Bleus un peu plus tard dans l'année, s'il est à 100%. Et ce même sans disputer le Tournoi. Un confort dont ils sont peu nombreux à pouvoir disposer aujourd'hui, au sein de l'effectif français. Même si l'on a bien peur que l'absence de Jo Danty et, de fait, le repositionnement évident de Yoram Moefana en 12, ne fassent des appels de phare à Villière pour être présent dès l'ouverture du 6 Nations, face à l'Italie. Messieurs les décisionnaires, il va falloir trancher !