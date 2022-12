VIDÉO. 5 minutes de tampons et de percussions monumentales de l’ailier le plus combatif du monde, Gabin Villière

Aujourd’hui, l’ailier du XV de France et du RCT Gabin Villière fête ses 27 ans. L’occasion de revivre ses meilleures actions.

Gabin Villière, l’un des chouchous du rugby français, au profil aussi atypique qu’efficace, fête aujourd'hui ses 27 ans. Passé par Rouen, avant de connaître l’équipe de France à VII, le natif de Vire a eu un parcours très original. Aujourd’hui, le joueur du RCT est indéniablement l’un des meilleurs ailiers français, et même du monde ! Reconnu à l’étranger pour ses qualités de vitesse, mais aussi pour ses percussions et sa défense sans faille, Villière est, sans contestation possible, un joueur surveillé par ses adversaires. Actuellement blessé, nul doute que ce dernier arrivera à revenir à son meilleur niveau, avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2023 en France. Mais en attendant, revivons les meilleures actions de Gabin Villière, à travers une petite compilation.

