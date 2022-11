TOP 14. VIDÉO. Qui se souvient de ce sauvetage lunaire de Villière sur Vakatawa ?

Lors de la saison 2020-2021, Gabin Villière réalisait le sauvetage de l’année, lors d’une rencontre de Top 14 entre le Racing et Toulon.

XV de France. A force de trop donner, Gabin Villière va-t-il le payer cher ?Ce n’est plus un secret pour personne, Gabin Villière est un joueur ultra-déterminé. Que ce soit en attaque ou en défense, l’ailier du RCT ne lâche jamais rien, et arrive souvent à prendre le dessus sur ses adversaires grâce à un surplus d'agressivité. En témoigne son sauvetage totalement ahurissant, lors de la saison 2020-2021 de Top 14 face à Toulon. Remettons-nous un peu dans le contexte. En janvier 2021, le Racing 92 recevait le RCT à la U Arena, pour le compte de la 5ᵉ journée de championnat (le match avait été reporté à cause de la COVID). Après quelques résultats en dents de scie, les Varois venaient chercher des points à Nanterre, face à une équipe francilienne qui ne respirait également pas la sérénité. Et aux termes d’une rencontre accrochée, ce furent finalement les Toulonnais qui repartirent du terrain avec la victoire (23-29). Un succès possible grâce notamment à Gabin Villière, qui a réussi à surprendre Virimi Vakatawa, alors que celui-ci était dans l’en-but. Une action de filou, réalisée à la 20ᵉ minute, qui a finalement eu son importance à la fin de la rencontre.

