6 NATIONS. Suspendu pour un très vilain geste, Manu Tuilagi manquera le Crunch

Visiblement très impatient de retrouver les terrains, Big Manu Tuilagi s'est fendu d'un geste dangereux qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs semaines.

Décidément, l’histoire entre Manu Tuilagi et l’équipe d’Angleterre est mouvementée ces dernières années. Entre les blessures et les suspensions, le joueur de 31 ans collectionne les aller-retours entre son club et le centre d’entraînement de l’équipe nationale. Et c’est encore le cas cette fois-ci. Tout juste de retour d’une petite gêne, le Samoan d’origine affrontait Northampton avec les Sharks le week-end dernier.



Sauf qu’après moins d’un quart d’heure de jeu, Big Manu a pété une durite et envoyé un énorme coup de coude dans la tête de Tommy Freeman. En clair, un geste qui devait être un raffut et qui s’est transformé en cet horrible technique de MMA. Pour cela, il a d’ores et déjà été suspendu 4 matchs. Son Tournoi devrait donc être terminé mais le colosse aux 45 sélections pourrait bénéficier d’un protocole de sensibilisation à ce type de gestes de World Rugby pour réduire sa suspension à 3 matchs. Il manquera quoi qu’il arrive le choc face aux Bleus, en mars, mais pourrait donc revenir pour la dernière journée du Tournoi, face à l’Irlande.

RUGBY. 6 Nations. Le pilier du 15 de France Uini Atonio suspendu après son plaquage contre l'Irlande