6 NATIONS. Cette arme secrète du 15 de France qui pourrait faire la différence face à l'Angleterre

Ce week-end, le 15 de France se rend à Twickenham pour affronter l'Angleterre lors du Tournoi des 6 Nations. Une rencontre où un Tricolore pourrait particulièrement se montrer à son avantage.

6 NATIONS. L’Angleterre sans l’un de ses ouvreurs emblématiques face à la FranceSamedi, en fin d'après-midi (17h45 heure française), le 15 de France a rendez-vous à Twickenham, pour y affronter le XV de la Rose. Une rencontre au sommet, qui, en cas de succès, pourrait permettre aux hommes de Fabien Galthié de croire à une potentielle victoire dans le Tournoi. Malheureusement, le staff des Bleus devra se passer, comme vous le savez déjà, d'Anthony Jelonch, d'Atonio, ainsi que de Mohamed Haouas. En revanche, Peato Mauvaka, Maxime Lucu, et Jonathan Danty pourraient tous faire leur retour avec les Bleus ce week-end. Mais au-delà des éventuels changements dans le groupe qui défiera la Perfide Albion, c'est avant tout la performance d'un joueur qui nous intéresse ici : Sekou Macalou. Peu utilisé depuis le début du Tournoi (48 minutes en 3 rencontres), le Parisien pourrait avoir une carte à jouer ce samedi, dans un match qui s'annonce cadenassé. En effet, le troisième ligne, capable également d'évoluer à l'aile, devrait tout d'abord avoir un peu plus de temps de jeu face aux Anglais, et ce, suite au forfait de Jelonch. Son explosivité, jumelée à ses qualités physiques hors-normes pourraient faire (très) mal aux coéquipiers d'Owen Farrell. Encore faut-il que le joueur de 27 ans ait l'occasion de s'exprimer, comme face à l'Afrique du Sud en novembre dernier...

Resté sur le banc face à l'Écosse, Sekou Macalou avait néanmoins eu 30 bonnes minutes pour faire la différence, face à l'Irlande. Malheureusement pour celui-ci (et pour les Bleus), Macalou n'avait pas eu grand chose à se mettre sous la dent, les Irlandais ayant monopolisé le ballon durant la dernière demi-heure. Mais voilà, au vu du plan de jeu appliqué par les hommes de Steve Borthwick depuis le début de la compétition, il serait étonnant de voir les coéquipiers d'Antoine Dupont privés du ballon. En témoigne la dernière rencontre du XV de la Rose face au Pays de Galles, où les Anglais n'ont cessé d'occuper avec du jeu au pied. Une stratégie qui sera certainement réitérée samedi, contre les protégés de Fabien Galthié. Et c'est en ce sens, que Macalou pourrait faire la différence. Plus servi ballon en main, le natif de Sarcelles pourra faire parler ses qualités physiques pour déstabiliser une défense anglaise solide, mais qui a peut-être un peu de mal à se déplacer. Reste à voir quand, et à quel poste le Parisien sera utilisé à Londres. Rappelons également que même si aucune information n'est encore tombée quant au XV de départ, il serait néanmoins logique de voir Macalou débuter sur le banc, comme ce fut le cas lors des 8 derniers matchs des Bleus.

