15 de France. Les Bleus peuvent-ils vraiment se passer de Gregory Alldritt, même fatigué ?

Récemment, l’accumulation des matchs chez certains internationaux a fait polémique. Parmi eux, le cas de Grégory Alldritt fait figure d’exemple.

Joueur physique par excellence, Grégory Alldritt est une machine à faire avancer le XV de France. Puisant dans ses charges et intelligent dans ses courses, l’ancien joueur du FC Auch-Gers a tout du numéro 8 moderne. En Top 14, le colosse est également l’une des armes principales du Stade Rochelais. D’autant plus, l’international a (encore une fois) changé de dimension avec la retraite de Victor Vito, l’été dernier. Désormais, il est le seul capitaine à bord du bateau des Maritimes. Cette utilisation récurrente du joueur, elle se sent en ce début de Tournoi des 6 Nations 2023.

Dans le secteur offensif, il semble plus fatigué qu’à l’accoutumé, moins impactant. Lors du Tournoi 2022, il parcourait la moyenne de 64 mètres avec le ballon en main par match. Pour cette édition 2023, le Rochelais a parcouru seulement 62 mètres. De la même manière, son quota de courses accompagnées du cuir reste pourtant inchangé (13 courses avec ballons par match en moyenne). En clair, pour le même nombre d’actions jouées, Grégory Alldritt parcourt deux fois moins de distance qu’auparavant. Néanmoins, cette baisse de régime est en partie compensée par une plus grosse présence en défense. Sa moyenne de plaquage réussie par match passant de 10 en 2022 à 12,5 sur les matchs face à l’Italie et l’Irlande.

Un colosse parmi les hommes

Face à ce constat, la question qui vient à la tête de la majorité des amateurs de rugby est : “Comment faire souffler Grégory Alldritt ?” Dans cette équation, il est primordial de signifier que Fabien Galthié et son staff n’ont évidemment aucune emprise sur les activités du joueur avec son club. Pour la dynamique connue en équipe de France, la question se pose alors de savoir si le joueur est absolument irremplaçable ou non. En clair, est-il possible d’offrir un peu de repos au joueur durant ce 6 Nations en trouvant un remplaçant temporaire ? Comme mis en lumière par un reportage du Canal Rugby Club, Grégory Alldritt est un joueur explosif.

Ainsi, le journaliste Guilhem Garrigues explique que lorsqu’il démarre une course en sortie de mêlée, le joueur est capable de réaliser autant d’appuis qu’un sprinteur aux starting-blocks. De la même manière, il est capable de passer de 0 à 21 km/h en un peu plus d’une seconde. En moyenne, c’est une accélération seulement deux fois moins intense que les toutes meilleures voitures thermiques sportives. Alors oui, le Rochelais n’est pas mesuré sur une accélération de 0 à 100 km/h, donc cela reste une approximation, mais bon, excusez du peu…

Ajoutez à cela une lecture du jeu aussi rapide qu’efficace, mais difficilement quantifiable, et l’on obtient le numéro 8 titulaire du XV de France. En clair, le profil offensif de Grégory Alldritt s’exprime par des qualités athlétiques hors-normes couplées à un physique impressionnant (1m91 pour 113 kg). Véritable clé de voûte du jeu français, son absence marquerait le XV de France à coup sûr, ne serait-ce que par la perte de ses qualités défensives. Sans lui, l'équipe de France n'aurait plus le même impact. Face à une telle force de la nature, il est évident qu’aucun remplaçant parfait, additionnant toutes ses qualités, n’existe dans le vivier français. Pour autant, un repos bien mérité ne serait sûrement pas de trop pour le joueur. Néanmoins, les seuls à pouvoir en décider sont lui-même et le staff qui l’entoure au quotidien. Personne d'autre que Grégory Alldritt ne connaît mieux ses propres limites. Et l’instinct de compétiteur, poussant à jouer toujours plus de matchs, n’y est sûrement pas pour rien.

Alldritt, un indispensable dans le rugby moderne

Début décembre, lors d'un entretien, son coéquipier en club Romain Sazy nous dévoilait sa pensée sur le sujet de l’accumulation des matchs. Il soulignait le fait qu’ils sont bien suivis par les préparateurs physiques rochelais et que les périodes internationales permettaient aux joueurs non-convoqués d’avoir un peu de repos. Plus généralement, le vétéran rochelais nous avouait néanmoins ceci : “L’enchaînement se passe bien, mais bon… Il n’en faut pas plus, comme on dit. Je pense qu’on est au maximum de ce qu’on peut demander aux joueurs. Il faut juste que [l’effort demandé] soit bien calculé dès le début.”

RUGBY. Top 14. Une dépendance à Alldritt ? La Rochelle possède le joueur parfait en son absenceLoin d’être mauvais, Alldritt n’est cependant plus aussi tranchant qu’avant. Toutes compétitions confondues, il compte déjà 14 matchs disputés cette saison en club. Ainsi, il est parti pour réaliser sa saison la plus prolifique en termes de temps de jeu depuis qu’il s’est installé au bout de la mêlée tricolore. Un record qui avait été établi la saison dernière avec 21 matchs joués avec la tunique jaune et noire. Un chiffre bien aidé par le périple européen du Stade Rochelais la saison dernière. En moyenne, le joueur joue au maximum 8 matchs internationaux par an. En effet, Fabien Galthié laisse généralement ses cadres souffler lors de la tournée d’été. Une pause qui sera bien différente cette saison avec la préparation prévue avant la Coupe du monde 2023 sur le sol français.