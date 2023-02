15 de France. “On ne joue pas pour ça”, Alldritt recentre les débats sur le véritable objectif des Bleus

Dans un entretien accordé à Rugbyrama, le joueur du Stade Rochelais est revenu sur le match face à l’Irlande et la dynamique actuelle du 15 de France.

Ce samedi 11 février, l’équipe de France de rugby à XV masculine a perdu. Cette information peut paraître anodine, mais la phrase, elle, n’avait plus été prononcée depuis plus d’un an. Plus clairement, les Bleus étaient sur une série record de 14 matchs sans défaite sur la scène internationale. En marge de la défaite à Dublin face à l’Irlande, Grégory Alldritt a réagi au sujet de la défaite pour Rugbyrama. Dans ses paroles, il remet certaines choses au point et évoque cette fameuse série de victoires. Le numéro 8 affirme ceci :

Ça casse notre série, mais on ne jouait pas pour ça, on joue pour les titres. En ce sens-là, cette défaite ne casse rien du tout pour le moment, on va continuer à se battre pour marquer un maximum de points. Je me souviens de ce premier Tournoi qui s’était joué à la dernière journée : les Anglais l’avaient remporté alors qu’on les avait battus lors de la première journée. On peut toujours remporter ce Tournoi en espérant que les Anglais, les Italiens ou les Écossais nous donnent un petit coup de main.”

6 Nations. “La France rit bien, mais l'Irlande rit en dernier” : la presse en extase sur ce match fou, mais critique son arbitrage

La défense de fer pour gagner le Tournoi ?

Face à l’Irlande, le troisième ligne déclare aussi qu’il est “déçu” du résultat. Pour son match, le Rochelais s’est montré et a surtout participé à faire briller la défense tricolore. Avec 13 plaquages réussis, il fait partie des 11 titulaires à avoir complété au moins 10 étreintes. Même le remplaçant Romain Taofifenua culmine à 12 plaquages en sortie de banc. Une réussite sur laquelle les Bleus peuvent s’appuyer pour se relancer.

Salué à l’étranger, ce secteur de jeu a été le point fort des Bleus à Dublin. Même si les locaux ont profité des quelque 9% de plaquages manqués pour concrétiser chaque occasion. Un réalisme fou qui n’a vraiment pas été observé chez les joueurs accompagnés du coq. Avec 21% de plaquages manqués, la défense irlandaise a particulièrement souffert des offensives adverses. Les deux ailiers Damian Penaud et Ethan Dumortier se sont fait voir afin de briser quelques reins.

RUGBY. 28 plaquages pour Flament, 4 % de possession, 433m, les stats marquantes du match Irlande/France