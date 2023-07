VIDÉO. La voix du XV de France Matthieu Lartot reprend la marche, 5 semaines après l'opération

Matthieu Lartot a donné des nouvelles sur la suite de sa rééducation. Il publie notamment une vidéo où on le voit marcher.

Dans une vidéo publiée en story sur son compte Instagram, Matthieu Lartot donne de ses nouvelles. Il publie une vidéo où il marche à l’aide de béquilles et d’une prothèse. En parallèle, le commentateur précise que son amputation a eu lieu il y a tout juste 1 mois et 6 jours.

Des nouvelles de Matthieu Lartot qui apprend désormais à marcher avec sa prothèse après son amputation. pic.twitter.com/DmkRe8FfE6 — Gauthier Baudin (@GauthierBaudin) July 22, 2023

Le 18 avril 2023, Matthieu Lartot utilisait ses réseaux pour annoncer une triste nouvelle. Alors âgé de 43 ans, il informe le public de la rechute de son cancer au genou. Il précise : “Il y avait 1 à 5% de chance que ça arrive et c’est arrivé”.

Près de 26 ans après le premier diagnostic, l’ayant obligé à arrêter le rugby à 16 ans, il doit de nouveau se soigner. Quelques jours après l’annonce, le journaliste confie qu’il va subir une amputation d’une partie de sa jambe droite.

Au moment d’annoncer sa maladie, le journaliste avait confié au Parisien qu’il “ne se refusait rien”, au sujet d’une éventuelle couverture de la Coupe du monde de sa part. Quelque temps après, il confiait au Midi Olympique que son combat se situait avant tout dans sa rééducation : “Je me donne tout l’été pour m’acclimater à ma nouvelle mobilité et pouvoir à ce terme assister au match d’ouverture de la Coupe du monde en tant que supporter du XV de France. Le seul objectif que je me fixe, c’est d’être debout.”

Qui va remplacer Matthieu Lartot aux commentaires des matchs de rugby sur France Télévisions ?

Matthieu Lartot, une voix iconique

Le natif de Toulouse a développé une passion pour le sport dès son plus jeune âge. Après des études en journalisme, il a commencé sa carrière dans les médias en travaillant pour différentes radios locales. En 2000, Lartot rejoint France Télévisions en tant que journaliste sportif.

Il a rapidement gagné en popularité grâce à son style dynamique et à sa connaissance toute particulière du rugby. À seulement 23 ans, Matthieu Lartot commentait son premier match, Angleterre - Italie lors du Tournoi des Six Nations 2003.

Depuis, il a couvert de nombreux événements sportifs majeurs, comme les Jeux olympiques, la Champions Cup, Roland Garros et les diverses finales de Top 14. Mais tout en conservant cet intérêt multisport, il privilégie avant tout le ballon ovale. Matthieu Lartot devient rapidement la voix du XV de France et couvre plusieurs titres des Bleus dans le Tournoi des Six Nations.

Rugby. ''J’ai eu l’impression d’être un membre de leur famille'', alité à l’hôpital, Matthieu Lartot se confie sur son combat face au cancerLa Rédaction du Rugbynistère envoie tout son soutien à Matthieu Lartot et ses proches et espère le revoir le plus rapidement possible derrière le micro pour commenter les exploits du XV de France.