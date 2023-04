Rugby. ''J’ai eu l’impression d’être un membre de leur famille'', alité à l’hôpital, Matthieu Lartot se confie sur son combat face au cancer

La voix du rugby de France télévisions, Matthieu Lartot, s’est exprimée pour la première fois depuis l’annonce de son cancer dans l’émission C à vous.

“Dans le service dans lequel je me trouve aujourd’hui, il y a des gens qui sont dans ma situation et qui n’ont la chance d’avoir des élans de soutien comme j’ai pu en recevoir.”. Voilà les premiers mots du commentateur de rugby Matthieu Lartot qui a décidé de prendre la parole pour mettre en lumière un cancer qui le touche lui, mais aussi de nombreux anonymes. Celui qui s’adresse à des millions de personnes à l’occasion de chaque match du XV de France en est bien conscient : “J’ai reçu plus de dix mille messages de gens qui vivent la même chose que moi (...) certains me demandent des conseils pour être suivi, car on n'est pas tous égaux dans le suivi de ces maladies. Je vais aussi me battre pour eux parce que j’ai eu l’impression d’être un membre de leur famille”.

Ce cancer “toujours plus agressif” est une tumeur rare appelée synovialosarcome dont il faut parler “pour faire avancer les choses”, confie l’homme de 43 ans. Les cellules détruisent les membres ou articulations (le genou dans le cas de Matthieu Lartot) dans lesquels elles sont situées, et peuvent migrer dans d'autres organes. Le journaliste avait déjà vaincu la maladie à l’âge de 16 ans, cette rechute pousse les médecins à envisager l’amputation.

"Mon intention c'est qu'on s'intéresse à cette maladie, pour essayer de faire avancer les choses !"



Matthieu Lartot va subir de la chimiothérapie avant de se faire amputer de la jambe atteinte. S'ensuivra alors une longue période de rééducation après l’appareillage. Un long “combat” avec comme objectif d’être “debout à l’occasion du match d’ouverture de la coupe du monde dans le stade en tant que spectateur”. “Il y aura peut-être des moments difficiles” mais une chose est sûre, Matthieu Lartot est un combattant et “fera tout pour y être”.