VIDEO. La tentative WTF de saut façon façon NFL de Thibaud Flament (Stade Toulousain)

Le troisième ligne du Stade Toulousain Thibaud Flament a tenté un geste un peu fou lors du match de Top 14 face à Brive ce samedi.

Ambitions, style de jeu et Toulouse : Thibaud Flament se confieLe premier match de ce samedi rugby entre le Stade Toulousain et Brive a vu le retour de Romain Ntamack au poste d'ouvreur. Mais ce qui a marqué les esprits, outre le premier essai du match inscrit pas les Brivistes sur leur premier ballon, c'est l'attitude du troisième ligne Thibaud Flament. Sur une offensive dans les 22 mètres du CAB, l'ancien joueur des Wasps a chargé la défense adverse. Mais au lieu d'y aller en force, il a choisi une option plus originale... à savoir tenter de sauter par-dessus le numéro 5 et le numéro 5 de Brive. Fauchés dans les airs par les défenseurs brivistes, surpris par son geste, Flament a fait un salto avant, perdant le ballon au sol. Ni lui, ni les joueurs du CAB n'ont été sanctionnés mais l'officiel a rappelé au Toulousain qu'il n'avait pas le droit de sauter dans le plaquage de cette manière car il se met en danger. Il aurait également très bien pu prendre un carton rouge s'il avait heurté la tête d'un adversaire avec le pied ou le genou.

