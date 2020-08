Ambitions, style de jeu et Toulouse : Thibaud Flament se confie

Depuis un an, Thibaud Flament, seconde ligne des Wasps et globe-trotter a su saisir tout ce qui lui passait sous la main. Aujourd'hui, il signe un contrat de 3 ans avec le Stade Toulousain.

Nous l'avions découvert il y a un plus d'un an sur les feuilles de matchs des Wasps en Premiership. Thibaud Flament, 23 ans, a depuis évolué, doucement mais sûrement, jusqu'à l'officialisation de sa signature au Stade Toulousain. Thibaud nous faisait part de son envie d'évoluer en France et pourquoi pas voir plus haut, comme tout joueur de rugby : le XV de France.

À 22 ans, qui est Thibaud Flament, ce Français qui monte en puissance chez les Wasps ?En un an, celui qui atteint les 2 mètres a pu goûter la Premiership avec 8 titularisations sur 16 matchs, pour un temps de jeu de 800 minutes. Mais ce qui caractérise Thibaud reste bien plus atypique. Son parcours rugbystique ne rentre pas dans l'école classique française. Le Parisien a grandi à Bruxelles et a connu le rugby chez nos amis belges avant de poursuivre ses études et le rugby en Argentine. Dernière étape : l'Angleterre et l'école de Loughborough. De l'équipe 5 aux Wasps, Thibaud ouvre une nouvelle page de 3 ans du côté de la Garonne. Un véritable profil français, façonné par les voyages.