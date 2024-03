RUGBY. VIDEO. La fusée Louis Rees-Zammit en NFL ? Ça chauffe !

L'ancien ailier du Pays de Galles Louis Rees-Zammit voit ses rêves de NFL de rapprocher. Trois franchises lui auraient en effet formulé une offre.

Qu’en est-il de Louis Rees-Zammit ? Si vous vous demandez comment se passe l’adaptation au football américain de la flèche galloise aux 5 essais lors du dernier Mondial, sachez que ce mercredi nous a offert un premier élément de réponse.

Après 10 semaines de préparation intensive avec l’IPP Program, l’athlète de 23 ans (1m91 pour 96kg) a passé la batterie de tests usuels devant un jury qui permet généralement aux franchises de la NFL de faire leur choix parmi le lot de sportifs de haut niveau présents.

3 franchises intéressées

Et, bingo, RugbyPass croit savoir que trois franchises de NFL seraient décidées à l’enrôler. En l’occurrence, des propositions autour des 900 000 dollars par an pour s’inscrire dans le camp d’entraînement d’été d’une de ces trois franchises lui auraient été faites afin de perfectionner son adaptation au football américain.

Mais le potentiel est bien là ! Et LRZ pourrait bien bénéficier du fait que pour la première fois de l’histoire, les franchises de NFL ont la possibilité d’accueillir un joueur supplémentaire dans leur camp d’entraînement pour les joueurs issus de ce programme spécifique. En jouant potentiellement au poste évident de running back (coureur), mais aussi de wide receiver, (receveur large), punt (buteur) ou kicker returner (réceptionner de coup de pied), avance RugbyPass.

Pourtant, les performances de Rees-Zammit ne furent pas si exceptionnelles que ça lors de sa journée de tests effectuée à l'université de Floride. Il a en effet été loin des premiers rôles sur les exercices de détente ou encore de saut en longueur à pieds joints.

En revanche, ses qualités de vitesse ont bel et bien impressionné et le jeune homme aux 14 essais avec le Pays de Galles a claqué un temps de 4,44 secondes sur le mythique "40 yards", un sprint d’environ 36,5 mètres avec départ arrêté très important dans la notation.

Si là non plus il ne fut pas major de promo, il semblerait que ses cannes et ses aptitudes ballon en main aient fini de convaincre les recruteurs les plus exigeants du pays.

Dans le même sens, il se dit de l’autre côté de l’Atlantique que l’ancien centre de Northampton Harry Mallinder pourrait lui aussi signer un contrat en NFL. Dans un registre totalement différent de celui de Rees-Zammit, bien évidemment.