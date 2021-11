VIDÉO. Géorgie. Vous vous souvenez de cet essai de malade inscrit par Matiashvili ?

Les Bleus devront se méfier des trois-quarts géorgiens qui ne manquent pas de talents. Il y a quatre ans, Soso Matiashvili avait inscrit un essai mémorable contre le Canada.

C'était il y a quatre ans tout pile à un jour près. La Géorgie, adversaire de la France ce week-end, recevait le Canada le 11 novembre 2017 à la Dinamo Arena de Tbilissi. Souverains, les Lelos s'imposeront largement (54-22) au cours d'un match largement maîtrisé face aux Canucks. Jusque-là, rien de très marquant me direz-vous. Pourtant, l'arrière local Soso Matiashvili avait inscrit un essai tout simplement sensationnel. Alors que nous jouons la 68ème minute de jeu, le joueur géorgien récupère la gonfle et tape à suivre. Il sera le premier à la course, mais son jeu au pied semble trop long. Et pourtant, le numéro 15 des Lelos va s'arracher, réaliser un plongeon à l'instar de Superman pour aplatir juste avant que l'ovale ne sorte des limites du terrain. Un sacré exploit.

RUGBY. La Géorgie avec 18 ''Français'' pour les tests de novembreMatiashvili ne sera pas là contre les Bleus, mais les Géorgiens pourront compter sur des joueurs tout aussi performants derrière. On pense notamment à l'ailier du LOU Davit Niniashvili. Car si les Lelos sont réputés pour la puissance de leurs avants, il se trouve que les trois-quarts talentueux ne manquent désormais pas au sein du pays. Le XV de France est prévenu !

