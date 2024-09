VIDÉO. En 2019, Toulouse s’appropriait le terme remontada et rattrapait 29 points pour éteindre l’UBB

En 2019, Toulouse avait gâché la dernière de Baptiste Serin à Chaban en allant y gagner dans un match à 79 points.

Qui sait, cette après-midi là, le Stade Toulousain s’était peut-être inspiré de ce qu’il avait vu à Twickenham quelques semaines plus tôt, quand l’Ecosse d’un Finn Russell déchaîné remontait 31 points pour finir la rencontre face à l’Angleterre à égalité (38 à 38).

En ce mois de mai 2019, après une première période de feu, l’UBB menait en effet 36 à 7 grâce à un triplé de Tilsley face à des Toulousains méconnaissables. Si Tekori avait pointé dans l’en-but et Cheslin Kolbe allumé une seule et unique mèche, tous les Stadistes paraissaient amorphes. A commencer par les 2 facteurs Dupont et Kolbe, impuissants face à la furia bordelaise.

TOP 14. Finale oubliée, choc assuré ? Un Toulouse invaincu face à une UBB déterminée

Pourtant, à la pause, l’euphorie changea de camp. D’un coup d’un seul. Et après 10 minutes en seconde période et les entrées communes de Sébastien Bézy et Thomas Ramos, on sentit le vent tourner inexorablement.

L’écart était certes monstrueux et l’on pensait l’UBB a l’abris de tous les impondérables, pour le dernier match de Baptiste Serin à Chaban. Il n’en fut rien.

Les points défilaient, le retard Toulousain diminuait et au bout du bout, après notamment un doublé de Ramos et un autre de Bonneval qui inscrirait en passant l’essai de la gagne entre les perches suite à une ultime fulgurante toulousaine.

Score final, 36 à 43 en faveur de Toulouse qui signaient l’une des plus grosses remontadas de l’histoire du Top 14. Au cœur d’une saison exceptionnelle et deux semaines après avoir passé 83 points à Pau, le Stade Toulousain surfait sur dynamique incroyable pour renverser la situation.

TOP 14. Gio Aplon, visio… Voici comment le frêle inconnu Cheslin Kolbe a débarqué à Toulouse en 2017

Jusqu’à la fin de la saison, on ne les prendrait plus : 3 matchs plus tard, le club rouge et noir remportait son premier Brennus depuis 2012. En se souvenant de ce match à Bordeaux comme d’un des grands moments de cette saison 2018/2019 "comme on en reverra peut-être plus", disait Ugo Mola récemment. Pourtant, 2020/2021 et 2023/2024 furent pas mal non plus…