TOP 14. Finale oubliée, choc assuré ? Un Toulouse invaincu face à une UBB déterminée

Les Toulousains, invaincus, retrouvent Bordeaux-Bègles pour une revanche explosive. L'UBB vise un coup d'éclat face à un leader qui ne veut rien lâcher.

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain, leader du Top 14, retrouve sur sa route l'Union Bordeaux-Bègles. Un choc très attendu, quelques mois seulement après une finale largement dominée par les Rouge et Noir.

Mais cette fois, l'ambiance sera différente. Bien que favoris, les Toulousains se méfient d'une UBB revancharde et prête à tout pour briser cette série d'invincibilités.

Thibaud Flament, le deuxième ligne international, s’est exprimé sur la préparation du match via le Midi Olympique. Conscient de l’importance de ne pas sous-estimer un adversaire aussi solide, il confie que l’équipe travaille dur pour rester dans le rythme : « Il reste beaucoup de travail mais je pense qu’on est conscient de la chance qu’on a de jouer ici, de la qualité des hommes et des joueurs. »

Malgré la confiance engrangée après leur dernier affrontement, Toulouse sait que l’UBB est une équipe redoutable. Le pack girondin, dominant toute la saison passée, reste un défi de taille pour les hommes d'Ugo Mola. « Ils ont ces forces-là en eux. Je pense qu’ils auront à cœur de les exprimer ce week-end. » Flament souligne que ce match s’annonce intense. Côté toulousain on s’attend forcément à un gros combat ce week-end.

Quand on affronte Bordeaux, c’est toujours particulier.

Les Bordelais, eux, abordent cette rencontre avec l’envie de prouver qu’ils ont appris de la défaite en finale. Si l'UBB parvient à trouver de l'avancée grâce à ses avants, le Stade pourrait bien vaciller face à l'armada offensive des Girondins. Malgré tout, il ne sera pas facile de percer la défense des locaux.

Les Toulousains n’ont en effet pas l’intention de céder. Avec un Flament déterminé à enchaîner les matchs et une équipe en pleine confiance, ils entendent poursuivre leur belle série. « On essaie de tirer le maximum de cette génération », affirme Flament, rappelant l’importance de jouer chaque rencontre à fond. « C’est ça qui nous anime aujourd’hui, c’est de faire le mieux possible. »

Ce choc dans un stade prêt à craquer promet d'être disputé. « On a tous mis de côté la finale de la saison dernière et on est pleinement concentrés sur ce qui arrive maintenant. » L’UBB, en quête de revanche, face à un Stade Toulousain invaincu : tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre explosive.