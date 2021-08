VIDEO. Dulin et Plisson jouent les mannequins pour présenter les nouveaux maillots du Stade Rochelais

Le Stade Rochelais a dévoilé ses nouveaux maillots pour la saison 2021/2022 de Top 14. Des maillots qui font la part belle au noir et au jaune.

Simple et efficace pour certains, trop classique pour d'autres, le nouveau maillot du Stade Rochelais pour la saison 2021/2022 de Top 14 a été présenté par Brice Dulin et Jules Plisson. L'arrière du XV de France et l'ouvreur ou joué les mannequins pour présenter les tenues de la saison 2021-2022. Désormais équipé par Adidas, le Stade Rochelais jouera en noir à la maison et en jaune à l'extérieur. La tunique away est traversée de bandes horizontales noires tandis que la noire arbore un design original sur la face avant.