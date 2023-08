VIDÉO. Dans les cordes, l’Irlande évite la catastrophe de justesse face aux Samoa

Avec une équipe remaniée, l’Irlande a failli concéder une défaite inattendue face à des Samoans qui menaient à l’heure de jeu.

Ils n’avaient pas certains de leurs titulaires, mais les Irlandais devaient tout de même viser bien mieux. Juste avant d’attaquer la Coupe du monde, l’Irlande et les Samoa se sont affrontés au stade Jean-Dauger de Bayonne. Ce samedi 26 août, les Celtes ont eu bien du mal à se défaire du piège des Océaniens. Score final : 17 à 13.

L’Irlande a failli être douchée par les Samoa

Au Pays Basque, la pluie s’est invitée comme un 16ᵉ homme. Cette drache devait rappeler la météo irlandaise à Conor Murray et ses coéquipiers. Cependant, les Irlandais n’ont pas joué comme à la maison. Souvent inefficaces, ils étaient dominés par des Samoans bienheureux dans le sud-ouest de la France.

En cause, les Samoas ont pris l’avantage suite à une interception de Duncan Paia'aua à la 36ᵉ minute. L’arrière tente d’attraper le ballon avec ses mains, mais une incompréhension entre les deux centres irlandais lui envoie le ballon en pleine poire. Pas d’en avant et le Toulonnais peut aller aplatir 80 mètres plus loin.

Si cette mésaventure irlandaise ne semblait être qu’anecdotique, elle représente finalement le cœur du match. Imprécis, les Irlandais paraissaient trop souvent amorphes face aux joueurs du Pacifique.

Ils sont pourtant rapidement rentrés dans le match par l’intermédiaire de O’Brien (9’). Ensuite, il aura fallu attendre la 51ᵉ minute et un par-dessus ambitieux de Conor Murray pour que les vainqueurs du dernier VI Nations plantent un nouvel essai.

Cependant, la botte de Jack Crowley n’était pas au rendez-vous. Mauvais face aux perches, le remplaçant de Jonny Sexton ne s’est clairement pas illustré sur ce match. Il aura fallu attendre l’heure de jeu pour que les Irlandais passent définitivement devant leurs adversaires du jour. Un avantage pris par l’intermédiaire de Rob Herring.

Si le groupe aligné n’était pas celui attendu face aux Springboks ou à l’Écosse dans quelques semaines, la feuille de match n’avait rien de ridicule pour autant. Avec Henshaw, van der Flier, Hansen, Henderson, Dorris ou encore Healy comme titulaires, la déception est présente. Un grand nombre de cadres étaient présents dans le XV de départ et cette performance maussade ne rassure pas. Qui sait, peut-être avaient-ils déjà la tête au mondial ?