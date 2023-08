RUGBY. Coupe du monde. Les Samoa dressent leur liste finale avec 3 anciens All Blacks

Les Samoa ont dévoilé leur liste de joueur qui s’envoleront bientôt en France pour disputer la Coupe du monde de rugby 2023.

Ce dimanche 6 août, les Samoa ont annoncé les joueurs qui s’envoleront pour la France en septembre prochain. Au programme de la prochaine Coupe du monde, la sélection du Pacifique est allée dépêcher plusieurs anciens joueurs All Blacks pour le tournoi.

Une liste homogène pour les Samoa

Entre autres, l’ouvreur du LOU Lima Sopoaga, le troisième ligne Steven Luatua des Bristol Bears et l’ancien pilier toulousain Charlie Faumuina sont de la partie. Auparavant, ces trois joueurs portaient déjà le maillot à la fougère argentée. Au total, ils cumulent plus de 80 sélections avec l’écurie All Blacks. Fort de ses 50 sélections, Charlie Faumuina a déjà connu la joie de soulever le trophée William Webb-Ellis en 2015.

En parallèle, le demi d’ouverture Christian Lealiifano a aussi expérimenté une autre sélection nationale en senior. En effet, l’ancien joueur de l’Ulster a porté la tunique Gold and Green à 26 reprises entre 2013 et 2019.

Dans ce squad, on retrouve néanmoins plusieurs joueurs de classe mondiale fidèle dès les premiers instants aux Manu Samoa. Ainsi, l’électrique trois-quart Ulupano Seuteni se présente aux yeux du monde. Déjà bien connu dans l’Hexagone, le Samoan a réalisé deux dernières saisons de grandes classes à l’UBB puis sous l’emblème le Stade Rochelais. Cette saison, il a même eu l’occasion de soulever la Champions Cup avec La Rochelle.

Contrairement à son frère, Michael Alaalatoa pourra postuler pour ce mondial 2023. Co-capitaine des Wallabies, mais d’origine samoane, Allan Alaalatoa s’était blessé lors d’une rencontre face aux All Blacks et ne pourra participer au tournoi. D’autres noms bien connus du Top 14, comme Fritz Lee ou Ben Lam, vont également se joindre aux hostilités. La sélection confie également qu'un joueur supplémentaire devrait se rajouter au groupe prochainement.

Un parcours en Coupe du monde teinté d'exploits

Les Samoa ont une longue histoire en Coupe du monde de rugby. Ils ont participé à toutes les éditions depuis 1991. Leur meilleur résultat en Coupe du monde de rugby a été en 1991, lorsqu'ils ont atteint les quarts de finale. Cette performance était impressionnante pour la sélection, nouvelle dans la compétition et encore méconnue du grand public.

Depuis lors, les Samoa ont connu des hauts et des bas dans le tournoi. Ils ont réussi quelques performances, mais n'ont pas réussi à se qualifier pour les phases à élimination directe. Les Samoa ont également produit de nombreux joueurs talentueux qui ont réussi à jouer dans des équipes de rugby professionnelles du monde entier. Nombre d’entre eux ont notamment porté les couleurs des All Blacks depuis les années 70.