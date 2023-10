VIDEO. COUPE DU MONDE. L'exploit de 2022 va-t-il inspirer l'Argentine face aux All Blacks ?

Vainqueure du Pays de Galles en quart de finale (29 à 17), l’Argentine retrouve les All Blacks ce vendredi, dans un match où les Pumas sont condamnés à l’exploit.

Les coéquipiers de Pablo Matera aborderont cette demi-finale de Coupe du Monde face à la Nouvelle-Zélande dans le statut d’outsiders, après avoir réalisé des performances mitigées en phases de poule. VIDEO. ''Peut-être la goutte d'eau qui fait déborder mais le vase était déjà bien rempli'', Louis Bielle-Biarrey objectif après la défaiteA l’image de l’Angleterre, l’Argentine doit son salut en Coupe du Monde à un tableau favorable, où elle a pu arriver jusqu’en demi-finale en évitant les 4 meilleures nations du monde (Irlande, France, Afrique du Sud et Nouvelle-Zélande).

Répéter les exploits de 2020 et 2022

Depuis la dernière Coupe du Monde au Japon, les joueurs de Michael Cheika ont réussi deux des plus grandes performances du rugby argentin.

Tout d’abord en 2020, avec la première victoire historique de l’Argentine face aux All Blacks lors du Rugby Championship (plus précisément du Tri-Nations puisque l’Afrique du Sud ne participait pas à cause du Covid-19) à Sydney.

Nicolas Sanchez avait inscrit tous les points de son équipe lors de cette victoire sur le score de 25 à 15, après avoir échoué 29 fois en 29 rencontres face à la Nouvelle-Zélande.

Une performance monumentale que les Pumas avaient réussi à rééditer avec leur première victoire en terres néo-zélandaises à Christchurch en 2022.

Le capitaine et talonneur Julian Montoya avait mené son équipe pour remporter ce match sur le score de 25 à 18, face à une équipe All Blacks composée de nombreux cadres, que l’on retrouvera en demi-finale de cette Coupe du Monde (Aaron Smith, Richie Mo’unga, Sam Whitelock, Sam Cane, Ardie Savea, Scott Barrett…)

S’il semble peu probable que les Argentins s’imposent face à une équipe de Nouvelle-Zélande qui a impressionné lors de son quart de finale face à l’Irlande (victoire 28-24).

Les coéquipiers des Toulousains Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares vont devoir s’inspirer de ces deux matchs pour croire en leur chance d’atteindre la première finale d’une Coupe du Monde de leur histoire.