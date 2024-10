VIDEO. Coïncidence ou signe du destin ? Il y a 10 ans, Clermont infligeait sa 3e défaite de rang à Toulouse

Toulouse affronte Clermont ce samedi. Les Rouge et Noir restent sur deux défaites et espèrent éviter le scénario de 2014, où les Clermontois s’étaient imposés.

Ce samedi, le Stade Toulousain accueille Clermont pour la 6e journée du Top 14. Un duel attendu, surtout après deux défaites de suite pour les Rouge et Noir. En face, l'ASM n'a plus battu les Toulousains depuis 2014, avec un succès mémorable de 13 à 9. Coïncidence troublante, à l’époque, le Stade Toulousain restaient aussi sur deux revers, face à La Rochelle puis Brive. Un signe du destin ?

Retourner dix ans en arrière, c'est se rappeler d'une rencontre où les Clermontois avaient réussi à imposer leur jeu à Ernest-Wallon. Une victoire au forceps dans un match à l’image du rugby d'alors : engagé, mais avare en essais. Ce jour-là, les Jaunards avaient fait preuve d’une défense de fer et d’une discipline exemplaire pour frustrer les Toulousains.

Aujourd'hui, le contexte est différent, mais l’enjeu reste de taille. D’un côté, Toulouse souhaite se racheter après ses revers récents. De l’autre, Clermont espère enfin briser cette malédiction d'une décennie. Depuis ce fameux 13 à 9, les Jaunards ont vu Ernest-Wallon se transformer en une forteresse imprenable.

Pour le Stade Toulousain, cette rencontre est bien plus qu’un simple match de Top 14. C’est l’occasion de montrer du contenu après des performances loin des attentes. Ugo Mola et ses hommes sont attendus devant leur public. Il faut relancer la dynamique et ne pas laisser trop de points en route sous peine de devoir cravacher en cours de saison.

Quant à Clermont, ils entendent bien exploiter cette période de doute chez les Toulousains. La clé du succès ? Un gros combat devant, où ils devront reproduire la rigueur défensive de 2014. Les Toulousains le savent, il leur faudra plus qu'un exploit individuel pour l'emporter. Et ce même si Toulouse pourra compter sur un Ramos toujours précis face aux perches (meilleur réalisateur du Top 14 avec déjà 73 points inscrits). Sans oublier le retour d'Antoine Dupont.

Retrouver le chemin de la Terre promise et être précis sur les fondamentaux. Voilà certaines des clés de ce match.

Nul doute que les Rouge et Noir pourront s’appuyer sur la meilleure touche du Top 14 avec 93,8% des ballons exploités derrière leurs lancements de jeu mais aussi un système particulièrement dangereux sur les ballons de récupération dont ils raffolent. (ASM Rugby)

Ce samedi, rendez-vous à Ernest-Wallon pour un affrontement où le passé pourrait bien éclairer l'avenir. Une chose est sûre, les fans des deux camps peuvent s'attendre à un choc en règle, où chaque action sera disputée avec acharnement. On parie que le Stade Toulousain espère faire mentir l'histoire.