Top 14. Retour d'Antoine Dupont : Découvrez la composition définitive du Stade Toulousain face à Clermont

Antoine Dupont ne sera pas titulaire contre Clermont, mais Ramos l’est. Découvrez les choix forts de Mola pour ce retour tant attendu à domicile.

Le Stade Toulousain est retour à la maison après sa défaite à Castres. Un retour marqué par celui d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée fait son retour sur la feuille de match face à Clermont.

Une nouvelle qui ne ravit pas les Auvergnats. Mais qu'ils se rassurent, il ne sera pas titulaire pour cette reprise. C'est Saito qui démarre la rencontre aux côtés de Romain Ntamack.

La surprise vient de la présence de Thomas Ramos dans le XV de départ. Là où certains, nous y compris, l'avaient imaginé au repos. Après deux défaites de rang, le champion en titre veut retrouver le chemin de la victoire.

Mola aligne donc une composition très solide avec les Tricolores Marchand, Mauvaka, Arnold, Flament ou encore Aldegheri. Certains débuteront, d'autres devront terminer le travail.

La paire de centres est composée de Costes et Ahki tandis que Delibes et Capuozzo sont aux ailes. On note également le retour du couteau-suisse utile des lignes arrières, l'Argentin Mallia.

Devant, c'est Mauvaka qui débutera avec Neti et Ainu’u de chaque côté en mêlée. Ils auront Brennan et Meafou dans le dos pour pousser tandis que Jelonch, Roumat et Cros forment la troisième ligne.

Notez que Clermont ne fait pas le voyage à vide. Si Jauneau est sur le banc, Urios a fait le choix d'aligner plusieurs cadres dans son XV de départ. On peut donc s'attendre à voir un beau match de rugby.