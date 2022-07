VIDEO. Ces matchs de rugby légendaires joués en été que vous devez voir absolument

C'est l'été. Le rugby vous manque. Mais à cette période de l'année, les matchs de légende et d'anthologie ne manquent pas.

Pas de rugby en été ? Vous vous méprenez. Avec les tournées d'été et le Rugby Championship, nombreuses sont les rencontres à avoir marqué les esprits à cette période de l'année. C'est peut-être le moment alors de rattraper le temps perdu. Voici une liste non exhaustive des rencontres estivales de légende que les amateurs de rugby doivent avoir vu dans leur vie.

Afrique du Sud - Australie, Tri-Nations 2010

Une rencontre absolument incroyable. En termes d'intensité, de scénario et de jeu, les deux équipes se sont rendues coups pour coups jusqu'aux toutes dernières secondes de la partie. Les Wallabies, entrainés par Robbie Deans, arrivaient chez les champions du monde de l'époque en titre pour réaliser un exploit majuscule. Leur début de match fut à la hauteur de leurs rêves les plus fous. Quatre essais inscrits en première mi-temps. Kurtley Beale, James O'Connor, Rocky Elsom et Steven Moore, terminaient à dame dans un stade de Bloemfontain KO.

Malgré un retard de 25 points (6-31), les Springboks ont recollé au score. Jaque Fourie, Steeckamp, Jean de Villiers, permettaient à leur équipe de revenir à un petit point, et Morné Steyn grâce à sa botte de passer devant. KO à leur tour également les Australiens ? Peut-être que oui. Ou peut-être bien que non, au contraire…

Springboks - Lions, 2ᵉ Test 2009

Un classique du rugby moderne. La deuxième rencontre de la tournée des Lions britanniques et irlandais face à l'Afrique du Sud à Pretoria, est encore considérée comme le match le plus violent de l'histoire du rugby. "Être un Lion consiste à se mettre en danger", répètent tous les quatre les légendes des Lions. Ces 80 minutes en ont été la parfaite illustration. Battue lors du premier Test, l'équipe du sélectionneur Ian McGeechan devait absolument s'imposer pour espérer remporter la série. L'issue de la rencontre s'est avérée être indécise jusqu'à la sirène. La dramaturgie de ce Test l'a fait rentrer au panthéon des classiques du rugby international.

Australie - Nouvelle-Zélande, Tri-Nation 2000

Le match du siècle sans aucun doute. Le champion du monde en titre face à l'équipe qui devait arriver en finale de la compétition. Les Bleus étaient passés par là en demi-finale à Twickenham pour contrecarrer la bande de Jonah Lomu. Dans un stade olympique flambant neuf, Néo-Zélandais et Australiens ont montré au monde entier pourquoi ils étaient les meilleurs du monde en l'an 2000.

Afrique du Sud - Nouvelle-Zélande, Tri-Nations 2010

Le renouveau des All Blacks commençait à se faire ressentir, de même que la fin du règne de l'Afrique du Sud. À Johannesbourg, alors menés de 8 points à un quart d'heure du coup de sifflé final, l'équipe de Graham Henry réalisait un retour remarquable pour une victoire qui lançait la Nouvelle-Zélande vers un sacre dans le Tri-Nations. Sacre qui lui a permis de bâtir une expérience certaine en vue de la Coupe du Monde 2011 sur son sol.

Nouvelle-Zélande - Australie, Rugby Championship 2017

On a longtemps cru à l'exploit des Wallabies ce jour-là à Dunedin. Alors que les hommes de Michael Cheika avaient été laminés la semaine d'avant à Sydney, ceux-ci ont échoué à 35-29 face aux All Blacks. La magie des Néo-Zélandais a su encore faire la différence dans les derniers instants de la rencontre, à l'instar d'un Beauden Barrett au sommet de sa forme ce jour-là.