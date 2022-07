VIDEO. Lomu, record d'affluence… ce jour-là en l'an 2000, les Wallabies et les All Blacks avaient réalisé le match du siècle

Le 15 juillet 2000, l'Australie et la Nouvelle-Zélande réalisaient sans doute le plus grand match de rugby jamais joué.

C'était l'époque où l'hémisphère sud était la référence du rugby international. Alors que l'Australie de John Eales, venait d'être sacrée championne du monde à Cardiff face aux Bleus, la Nouvelle-Zélande se déplaçait le 15 juillet 2000 au Stade Olympique de Sydney pour le match d'ouverture du Tri-Nations. Le premier match de la Bledisloe Cup entre les deux nations était la finale du dernier mondial après l'heure. Les observateurs attendaient les All Blacks affronter les Wallabies au Millenium Stadium de Cardiff pour ce qui devait être une rencontre historique entre deux pays qui se répondaient coup pour coup depuis plusieurs saisons. Mais les Bleus du duo Skrela/Villepreux sont passés par là en demi-finale...

Les hommes de Wayne Smith (nouveau sélectionneur néo-zélandais à l'époque), se déplaçaient chez les champions du monde pour leur revanche. Devant presque 110000 spectateurs (un record toujours inégalé pour une rencontre de rugby) présents au stade olympique de Sydney, les Wallabies et les All Blacks ont montré pourquoi ils étaient les deux meilleures équipes du monde du moment. Que ce soit par le scénario dingue de la rencontre, et les stars présentes sur le terrain, cet Australie - Nouvelle-Zélande est encore dans les mémoires des supporters de l'époque et des amateurs.

Le match : de la folie

Après que le public ait chanté à tu-tête "Waltzing Mathilda" (chant traditionnel australien), ce sont les Blacks qui réalisaient la meilleure entame possible. Littéralement trois essais en cinq minutes seront marqués par les hommes à la fougère argentée. Tana Umaga, Pita Alatini et Leo Cullen, terminaient dans l'en-but adverse devant un public abasourdi par le déroulement des évènements. Jonah Lomu, lui, réaliserait le meilleur match sans doute de sa carrière avec le maillot noir. Mieux que sa demi-finale 1995 face à l'Angleterre même.

Côté Australien, c'est la charnière légendaire Gregan/Larkham qui réveillera le public. Ce dernier perçant la défense néo-zélandaise pour servir Stirling Mortlock, permettra à son équipe de revenir dans la partie. L'Australie revient alors petit à petit. Menée 24-0, elle sera à égalité juste avant le retour des vestiaires en ayant inscrit 4 essais en deuxième partie de première mi-temps.

Après les citrons, le jeu continue d'être déployé mais les équipes sont de plus plus en place défensivement. Justin Marshall, le numéro 9 de la Nouvelle-Zélande et des Crusaders, inscrit un essai en solitaire pour donner l'avantage au score à ses coéquipiers. L'Australie court alors toute la deuxième mi-temps derrière les Blacks au tableau d'affichage. Un essai à quelques minutes du terme du remplaçant Jeremy Paul en bout de ligne, et les hommes de Rod Macqueen pensent avoir fait le plus dur. Mais c'était sans compter Jonah Lomu, qui quelques minutes plus tard, servit par une excellente passe de Randell, déboulait sur son aile pour terminer dans l'en-but et sceller le score du match. 35-39. Dix essais marqués.

Malgré cette défaite inaugurale, c'est l'Australie qui s'imposera dans le Tri-Nations 2000. Une victoire elle aussi légendaire à Wellington grâce à une pénalité dans les dernières secondes de John Eales, a permis aux Australiens de revenir dans la course au titre.