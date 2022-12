VIDEO. Ce jour-là face à l'USAP, Vincent Clerc a manqué l'immanquable sur la pelouse de Montjuic

Vincent Clerc a été l'un des joueurs les plus prolifiques du Top 14 avec Toulouse. Mais ce jour-là, face à l'USAP, il a manqué un essai qui lui tendait les bras.

RUGBY. VIDEO. Le Stade Toulousain a-t-il déjà perdu à domicile face à l'USAP dans l'histoire du Top 14 ?L'historique des matchs entre Toulouse et Perpignan depuis 2002 nous apprend une chose : l'équipe en visite repart rarement avec la victoire. Et c'est peu dire. L'USAP n'a battu le Stade Toulousain qu'une fois en 20 ans. Quant au Stade, il ne compte que deux succès à Aimé-Giral durant cette période. Une première fois en 2011, sur la plus petite des marges, 24 à 25. Une seconde en 2019 avec une victoire 36 à 18. Prenez un joueur comme Vincent Clerc par exemple, il n'a jamais battu l'USAP dans son stade en dépit d'une très longue carrière. En effet, il avait déjà quitté Toulouse pour Toulon lors du dernier succès en date. Il en a pourtant joué des matchs contre Perpignan comme celui à Montjuic en septembre 2012. Une rencontre qui avait souri aux "locaux" sur le score de 34 à 20 avec des essais de Sid, Guiry, Guirado, Strokosch et Haughton. Les visiteurs avaient seulement trouvé la faille par Nyanga, le second essai ayant été accordé par l'arbitre à la 46e.

Vincent Clerc a, lui aussi, eu l'occasion d'inscrire un très bel essai à la 66e. Mais il a connu un de ses rares échecs dans l'en-but. Opportuniste sur un ballon mal négocié au large. Il avait pourtant pris de vitesse la défense après avoir joué au pied. Malgré le retour d'Adrien Planté, il était parvenu à prolonger du gauche. Seul à se présenter en Terre promise pour aplatir, il a cependant été trompé par le rebond. Le cuir lui échappant des mains au moment crucial. Sans doute l'une des rares scènes où Vincent Clerc a manqué un essai dans cette position.