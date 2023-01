VIDEO. AMATEUR. Ce raté est-il vraiment le pire cauchemar de tous les joueurs de rugby ?

Cet ouvreur pensait avoir fait le bon choix en jouant au pied face à une défense agressive. Au lieu de ça, il a offert un essai facile à l'équipe adverse.

VIDEO. Chisté, accélérations, ces amateurs ont régalé sur 80m dans un champ de patatesUn néophyte du rugby pourrait penser en regardant un match que c'est un joyeux bordel sur le pré. Il est vraiment qu'on a parfois du mal à comprendre ce qu'il se passe. En particulier dans les mêlées et les rucks. Mais il s'avère que pouvoir jouer correctement au rugby, il faut passer des heures à l'entraînement pour répéter les lancements, apprendre les bonnes positions, comment se replacer dans telles ou telles situations. De manière que les joueurs puissent savoir quoi faire lors des matchs. Néanmoins, les entraîneurs laissent aussi aux joueurs la liberté de pouvoir improviser sur le pré en faisant parler leurs qualités et leur talent. C'est ce qui permet parfois de se sortir de situation compliquée. Cela permet aussi de surprendre l'adversaire qui a certainement bien fait son travail à la vidéo. VIDEO. RUGBY. L'objectif numéro 1 de l'équipe de France ? La FULGURANCECette part d'improvisation peut donner lieu à de sublime action. On se souvient notamment de la relance de feu de Romain Ntamack face aux All Blacks depuis son en-but en 2021. D'aucuns auraient certainement joué au pied pour évacuer la pression. Mais l'ouvreur a pris ses responsabilités et fait confiance à ses appuis et sa vitesse pour prendre à défaut les défenseurs néo-zélandais. Néanmoins, il arrive aussi parfois qu'une initiative face à la défense se termine en un gros raté. C'est ce qui est arrivé à ce joueur, sans doute amateur. Face à une défense agressive qui montait à plat, il a opté pour un petit par-dessus. L'idée était bonne. L'exécution beaucoup moins. Si bien qu'au lieu d'envoyer l'ovale derrière le premier rideau. Il a régalé son adversaire en lui déposant le cuir dans les paluches. Nul doute qu'il a reçu le trophée honorifique du cagolin du week-end après ce raté.