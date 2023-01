VIDEO. Chisté, accélérations, ces amateurs ont régalé sur 80m dans un champ de patates

Le dimanche, on ne joue pas forcément sur une pelouse synthétique chez les amateurs. Mais ça n'empêche pas de voir du très beau rugby comme sur cette action.

On ne pouvait passer à côté de cette action de rugby amateur. Bien qu'elle n'ait pas eu lieu dans l'Hexagone, elle mérite amplement d'être mise en avant. Elle fait honneur à ce rugby joué le dimanche, dans des conditions parfois pas faciles et sur des pelouses parfois loin de celles qu'on peut voir au plus haut niveau. Mais ça n'empêche pas les acteurs sur le pré de prendre du plaisir et de nous en donner comme dans cette vidéo. On peut clairement voir que le terrain a du vécu comme certains des joueurs. Mais après une première passe acrobatique, l'équipe en possession du cuir n'a pas hésité à partir à l'assaut de l'en-but adverse depuis sa ligne des 22 mètres. Les attaquants ont ensuite parfaitement fixé les défenseurs jusqu'à ce que l'un d'entre eux décide de mettre les cannes à hauteur de la ligne médiane. Repris, il a pu faire vivre le cuir grâce au soutien omniprésent. L'action s'est terminé dans l'en-but après une ultime passe spectaculaire malgré le retour de plusieurs joueurs en défense. Un sublime essai de près de 80 mètres qui fait honneur au rugby amateur.