VIDEO. À plus de 35km/h, la star du XIII Josh Addo-Carr traverse le terrain tel un avion de chasse

La supersonique star des Bulldogs, en NRL, a fait l'étalage de ses qualités de vitesse sur une interception de près de 100m, ce week-end. Attention, ça va vite.

Shaun Johnson, Kalyn Ponga, Ryan Papenhuyzen et autrefois Roger Tuivasa-Sheck ou encore Semi Radradra... Si vous êtes tout simplement un mordu de rugby au sens large, la magie des réseaux sociaux a dû vous faire connaître certaines des plus grandes stars du XIII, et plus particulièrement de la NRL. Une ligue fantastique, considérée par beaucoup comme "le meilleur championnat du monde". Comme en Super Rugby et au-delà de la qualité de jeu, ce qui frappe dans cette division qui réunit les meilleures équipes australiennes et néo-zélandaises, c'est son côté spectaculaire. Et en parlant de spectacle, l'une des principales attractions de la ligue n'est autre que Josh Addo-Carr, ancien chouchou des Storm de Melbourne.

INSOLITE. Un ancien All Black déclare que le rugby à XIII est supérieur au rugby à XV

Si le joueur d'origine aborigène est aussi apprécié sur l'île-continent, c'est principalement pour ses qualités de vitesse. Car depuis ses débuts en 2016 aux Tigers, "The Fox" est unanimement cité comme le joueur le plus rapide du championnat. Par le passé, le joueur de 26 ans a déjà été flashé à 38,5km/h, un record en NRL. Des cannes de feu qui lui ont d'ailleurs permis de devenir ce finisseur invétéré, auteur de 118 essais en 144 matchs en première division. Pas plus tard que ce week-end, le joueur des Bulldogs a remis le couvert en plantant 2 essais face aux West Tigers, dont un sur une interception de plus de 90 mètres.

Comme à chaque fois, la foule a explosé au moment où Addo-Carr a surgit puis déployé ses longs compas, et comme à chaque fois, le natif de Blacktown (comme un certain Kurtley Beale) est allé derrière la ligne. Et ce malgré le bel effort de Fifita qui revenait en travers. Il faut dire que malgré une vélocité pas optimale cette saison selon les observateurs locaux, la flèche de Canterbury a parcouru les 92 mètres de course en moins de 9'70 secondes sur l'action, soit l'équivalent d'un 100 mètres départ lancé proche des 10'50 secondes, et en seconde période s'il-vous-plaît ! Ou d'une vitesse moyenne d'environ 35 km/h...

Et aussi :

Roger Tuivasa-Sheck, le briseur de reins venu du XIII qui va vous faire aimer le Super Rugby