INSOLITE. Un ancien All Black déclare que le rugby à XIII est supérieur au rugby à XV

L'ancien arrière des All Black Israel Dagg a pris le parti du rugby à XIII face à la discipline dont il est champion du monde.

C’est une information déroutante. Le 18 juillet dernier, un champion du monde a fait faux bond à sa discipline. Si la bataille entre le XIII et le XV s’est évaporée depuis longtemps sur le vieux continent, il semble que cette dernière existe toujours en Océanie. Ainsi, Israel Dagg a déclaré sur le podcast Rugby Weekly Extra du média The 42 que “les gens s’ennuient” devant les matchs de “Rugby Union” (appellation du rugby à XV en anglais). Pour étayer sa vision, il argumente de cette manière selon des propos rapportés par Rugby Pass : “Si vous voulez voir du jeu, pour vous divertir, vous allez regarder du XIII en ce moment. Le rugby à XIII coche toutes les cases (pour être agréable à regarder) car ils ont une idée claire de la façon dont le jeu doit-être joué. Le jeu du XV, c'est juste… des règles et de l'arbitrage, c'est déroutant. C'est tellement peu fluide.” RÉSUMÉ VIDÉO. La superbe passe décisive de la poitrine d'Israel Dagg lors de la démonstration des All BlacksPlus qu’une ode au rugby à XIII, c’est surtout un aveu de faiblesse du XV qui est dressé par l’ancien arrière des All Blacks. Sans évoquer les intérêts que cela a pour la santé des joueurs, Israel Dagg a pointé du doigt les dispositifs mis en place pour prévenir des plaquages hauts et d’autres jeux dangereux. Il a également reproché les jugements de plus en plus sévères des arbitres dans les rucks ainsi que sur les situations de contact au-dessus des épaules. Le champion du monde 2011 s’attaque à l’éternel débat autour de l’arbitrage vidéo. Il reproche notamment aux décisions d’être prises trop lentement : “Ce que vous voulez, c’est voir le ballon en mouvement, voir du jeu ! Vous ne voulez pas regarder les joueurs se préparer pour un alignement, une mêlée ou voir l'arbitre utiliser la vidéo. L’arbitrage vidéo est vraiment chi*nt.”

Le rugby à XIII serait-il moins dangereux que le rugby à XV ?