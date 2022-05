VIDEO. En force, Ma'a Nonu résiste à 5 défenseurs pour marquer à presque 40 ans !

En Major League, Ma'a Nonu continue de vivre sa pré-retraite tranquillement, élevant le niveau seulement dès qu'il le faut pour faire gagner son équipe.

Si vous vous souvenez bien, on a toujours dit un peu de ça de Ma'a Nonu : qu'il était un ponte du niveau international, bien souvent moins performant à l'échelon national. En d'autres termes, que fort de son statut, l'homme aux 103 sélections chez les Blacks s'économisait régulièrement en club, n'appuyant sur le champignon qu'en cas d'extrême nécessité. Les supporters toulonnais doivent s'en souvenir...

Eh ben sachez un truc : l'homme aux dreadlocks les plus célèbres de la balle ovale n'a rien changé ! En Major League, à quelques jours de fêter ses 40 ans, l'ancien joueur des Hurricanes se la coule douce et fini toujours par gratifier tous ses fans d'un ou deux gestes de grande classe par match histoire de faire gagner ses coéquipiers. Le week-end dernier, alors que son équipe de San Diego recevait ses homologues californiens de Los Angeles, le grand Ma'a ne s'est pas foulé, se contentant de jouer les surnombres et de distribuer sur les extérieurs à chaque fois qu'il recevait la gonfle. Jusqu'à cette mêlée à 5 mètres à la 50ème minute de jeu où, servi à hauteur par son 9, il cassa 3 plaquages (dont celui de l'ancien wallaby Billy Meakes) avant de résister à 2 autres défenseurs pour s'écrouler dans l'en-but.

Un essai tout en puissance qui montre que le champion du monde a beau ne plus avoir ses jambes de 20 ans, il en a encore sous le coude. D'autant que sans celui-ci, rien ne dit que son équipe l'aurait finalement emportée, au vu du score final (31 à 25)...