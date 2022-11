VIDÉO. 60 mètres en coin ? Même pas peur pour cet artilleur irlandais

VIDEO. Quand le frère d'un Springbok nous gratifie d'une pénalité de 70M à l'échauffement !Ce week-end, dans un match opposant le club de Cork Constitution Football Club à celui de Ballynahinch RFC, le buteur de Cork George Coomber nous a gratifié d'un véritable coup de pied de mammouth ! En effet, le joueur irlandais a réussi à passer une pénalité de plus de 60 mètres, en coin qui plus est. Un exploit peu commun, et ce même si celui-ci avait la chance d'avoir le vent en sa faveur. Une réalisation qui a d'ailleurs pesé sur le sort de la rencontre, puisque l'équipe de Cork s'est finalement imposée 13 à 20 à l'extérieur...

There are long-range penalties, really long-range penalties and then there's *this* from @CorkConRugbyFC's George Coomber who landed this penalty from the car park against @HinchRFC in the #EnergiaAIL this weekend.



🥾➡️➡️➡️➡️🏉➡️➡️➡️➡️🎯 pic.twitter.com/m8BPiMP2sT