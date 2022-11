VIDEO. Quand le frère d'un Springbok nous gratifie d'une pénalité de 70M à l'échauffement !

Jordan Hendrikse est un talent. Le Sud-Africain possède également un sacré coup de botte qui lui permet de passer des pénalités assez improbables. Regardez !

Jordan Hendrikse, ce nom vous dit-il quelque chose ? Probablement pas mais à y regarder de plus près, son patronyme doit sans doute vous évoquer quelqu'un, en l'occurrence un demi de mêlée des Springboks. En effet, Jaden Hendrikse était par exemple le titulaire en 9 chez les Sud-Africains pas plus tard que la semaine dernière, en Irlande. Malheureusement pour lui, sa performance très moyenne et la défaite des siens a ouvert la voie à son sélectionneur pour tout changer. Et voilà que le Montpelliérain Cobus Reinach fait son entrée dans le groupe et donc que le demi de mêlée des Sharks ne jouera pas face aux Bleus, samedi à Marseille.

Tout ça pour dire quoi ? Ah oui, que comme pas mal de fratries en Afrique du Sud, celle-ci aussi a un sacré talent. Car Jordan Hendrikse, le petit dernier donc, possède d'ailleurs une faculté assez unique. En plus d'être un attaquant intéressant, le joueur de 21 ans fait partie de cette nouvelle génération prometteuse des Lions au milieu des Henco Van Wyk ou Ruan Venter. Surtout, il possède la particularité d'avoir l'un des plus gros coups de pied de la planète, sur pénalité. Ses 1m86 lui donne une belle amplitude lors de ses frappes et c'est ainsi qu'il n'est pas rare de voir Hendrikse taper des coups de canon depuis sa propre moitié de terrain.

Joueur, l'ancien des Baby Boks s'amuse même à tenter d'encore plus loin à l'entraînement. Il y a quelque temps, il a tranquillement passé une pénalité de 70m à l'échauffement à l'Ellis Park. Un coup de canon à faire pâlir la référence du domaine François Steyn, qu'à notre connaissance seul un autre joueur des Lions a déjà réussie : Tiaan Swanepoel. En clair, évitez les fautes jusqu'aux 22m adverses, face à la franchise de Johannesburg.