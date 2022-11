L'Afrique du Sud et ses (gros) problèmes de buteur, une aubaine pour le XV de France ?

Damian Willemse, 24 ans, est l'ouvreur du moment chez les Springboks. Et aussi talentueux soit-il, son jeu au pied n'a rien d'une assurance tous risques...

Si vous êtes un grand fan du rugby de l'hémisphère sud, vous savez que Damian Willemse est un joueur exceptionnel. Un profil à la Matthieu Jalibert, en qualité de grand attaquant, avec certainement des facultés offensives encore supérieures à celui du génie de l'UBB. Le problème avec lui ? C'est que le joueur des Stormers a toujours évolué essentiellement à l'arrière chez les professionnels. Sauf depuis l'an dernier, où sa franchise a choisi (avec brio) de l'installer en 12 pour profiter de ses qualités d'animateur un cran plus loin et de disposer d'un profil de 5/8ème dans sa ligne d'attaque. Un poste auquel il a d'ailleurs remporté l'URC la saison dernière...

VIDÉO. Afrique du Sud - A 17 ans, Damian Willemse casse déjà des reins à la pelle

Et ? Eh bien compte tenu de ses aptitudes et de sa formation d'ouvreur chez les jeunes, Willemse a été rapatrié en 10 avec Springboks suite aux blessures d'Handré Pollard et François Steyn, l'âge de retraité de Morné Steyn et les problèmes extra sportifs d'Elton Jantjies. Surtout, le but lui a été confié en sélection, lui qui a pourtant délaissé cette fonction depuis 3 saisons en club. En clair, dans l'animation comme dans l'utilisation de son jeu au pied, le crack du Cap pêche et manque de pragmatisme depuis sa nomination à l'ouverture. Et si ses faux-airs de Quade Cooper sont bien réels - lui qui compte parmi les meilleurs appuis de la planète aujourd'hui - la ressemblance avec le prodige australien lors de ses jeunes années ne s'arrête pas là. Face aux perches, Willemse possède d'ailleurs des statistiques extrêmement faibles pour le haut niveau, avec seulement 55% de réussite cette saison. Bien loin derrière des garçons comme Pollard (85%) ou Chris Smith (90%)...

Face à l'Irlande, cette faiblesse fut si criarde que Cheslin Kolbe dû prendre le relai dans l'exercice du but, ce qui n'est pourtant pas franchement sa qualité première, vous en conviendrez. Un problème de buteur qui contraint d'ailleurs à plusieurs reprises les Boks de ne pas prendre des points dits "à portée de fusil" et à aller en touche chercher la puissance de leurs avants, samedi dernier. Jusqu'à ce que les pénaltouches et autres jeu au pied de déplacement ratés de Willemse ne poussent quelquefois les Green and Gold à carrément jouer rapidement les pénalités à la main. Une stratégie régulièrement efficace mais si peu souvent utilisée à ce niveau-là, surtout par les Sud-Afs, qu'elle découla bel et bien de quelque chose de plus profond, à Dublin.

À Marseille, les coéquipiers de Kolisi connaîtront-ils les mêmes difficultés face aux Bleus ? Rien n'est moins sûr mais on le répète, le pied de Willemse n'a - de manière générale - jamais rien eu jusqu'ici de celui de Melvyn Jaminet, par exemple. Une donnée ô combien importante quand on sait à quoi se jouent si souvent les chocs internationaux. Au Vélodrome qui plus est, les buteurs auront à nouveau un rôle prépondérant dans le résultat final, cela ne s'invente pas. L'aubaine se profile-t-elle alors pour le XV de France ? Côté Bleu, Thomas Ramos reste en tous cas sur un très propre 7/9 face aux Wallabies tandis qu'il culmine à plus de 80% de réussite avec Toulouse depuis le début de saison. À moins que la solution ne se trouve sur le banc pour les Boks, eux qui devraient offrir sa première cape à l'artilleur Manie Libbok (86% de réussite en 27 coups de pied cette saison). Qui à 25 ans, n'avait jamais été appelé en sélection du fait de son physique jugé trop frêle (1m79 pour 80kg)...

15 DE FRANCE. Friand de relances, Ramos sera-t-il brillant sous les chandelles sud-africaines ?