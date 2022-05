Top 14. WTF. Pau et le Racing nous offrent la mêlée la plus longue du monde

La rencontre entre la Section Paloise et le Racing 92 samedi dernier, a donné lieu à une interminable série de mêlées rejouées. Une séquence de plus de cinq minutes.

La mêlée est l'une des phases de jeu historique de notre sport. Les puristes pourront vous en parler pendant des heures. Le reste de l'humanité en revanche (nous n'exagérons pas), se posera mille questions sur cette épreuve de force à huit, souvent incompréhensible, ou sur ces piliers qui parfois s'écroulent, puis se congratulent sans que l'on ne sache vraiment à chaque fois ce que l'arbitre siffle. Sans parler donc de cette perte de temps, les mêlées pouvant parfois être rejouées à d'innombrables reprises. À tel point que certains ne se privent pas d'affirmer que l'épreuve de force reste le fléau du rugby. Sûrement l'une des phases les plus complexes à comprendre, elle est pourtant indispensable à notre sport. Cependant, ce samedi encore, le match entre Pau et le Racing 92, nous a offert une interminable séquence de mêlée. En comptant le moment de l'en avant jusqu'à la fin de la mêlée, plus de cinq minutes se sont écoulées ! On compte là-dedans bien sûr les changements ou les arrêts du temps de monsieur l'arbitre. Mais tout de même, rendez-vous compte. Pour vous donner un ordre d'idée. Au chronomètre de l'arbitre, la première mêlée se joue à 42'24. La séquence se termine à 45'55.

Au total, la séquence dure plus de 5 minutes!



Même en faisant accélérer x2, et en ellipsant certains passages (remplacement / Arrêt du temps), cela reste pénible à regarder 😆 pic.twitter.com/ZrTsrpvsY6 — David Reboursiere (@DavidReboursie1) May 4, 2022

Heureusement qu'il faisait beau ce samedi sur la cité béarnaise. Car nous pensons légitimement aux pauvres trois-quarts qui ont dû subir ce spectacle durant plusieurs minutes. Pour rappel, dernièrement, Matt Williams un entraîneur australien, a proposé qu'un délai de 30 secondes soit mis en place pour jouer les mêlées, à l'instar du 13 : ''Le rugby à XIII a également ce qu'elle appelle un "shot clock" (temps imparti) au moment de la mêlée. L'arbitre fixe un délai de 30 secondes pour que les deux packs se rassemblent et soient prêts à s'engager. Bien que les mêlées de XIII ne soient pas des compétitions physiques comme celles du XV, les entraîneurs et les joueurs en profitaient pour se reposer et perdre du temps. Le chronomètre de 30 secondes a mis fin à cette perte de temps''.

RUGBY. Bientôt une limite de 30 secondes pour jouer les mêlées ?