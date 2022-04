RUGBY. Bientôt une limite de 30 secondes pour jouer les mêlées ?

Un ancien sélectionneur international a soumis l'idée de décompter le temps des mêlées comme c'est déjà le cas pour les pénalités.

Imaginez. Un monde parfait, où les mêlées ne dureraient plus une éternité. Vous n'auriez plus le temps d'aller faire la vaisselle entre un en-avant et une sortie de balle du numéro neuf. Le jeu en sortirait vainqueur et serait beaucoup plus rapide et fluide. Quelles pistes pourraient-être envisagées alors ? Comme très souvent ces dernières années, c'est du côté du rugby à XIII que l'exemple peut venir pour améliorer le rugby à XV.

Matt Williams, entraineur Australien qui a été sélectionneur de l'Écosse, en charge du Leinster et de l'Ulster, a avancé ses arguments dans le journal irlandais "Irish Times". En tant que bon Australien, où le XIII est roi, il explique qu'il faudrait davantage s'en inspirer comme c'était le cas avec la règle des 50/22. Une règle qui a "encouragé les équipes à jouer au pied depuis leur camp pour chercher la touche dans le camp adverse". À chacun ses goûts bien sûr.

Mais dans le cas des mêlées, ce qui se passe en NRL ou Super League serait peut-être une solution viable :

Le rugby à XIII a également ce qu'elle appelle un "shot clock" (temps imparti) au moment de la mêlée. L'arbitre fixe un délai de 30 secondes pour que les deux packs se rassemblent et soient prêts à s'engager. Bien que les mêlées de XIII ne soient pas des compétitions physiques comme celles du XV, les entraîneurs et les joueurs en profitaient pour se reposer et perdre du temps. Le chronomètre de 30 secondes a mis fin à cette perte de temps.

Il y voit même un complot des premières lignes (pour rire bien évidemment) !

À l'époque du rugby amateur, il y avait une blague récurrente qui posait la question suivante : "Pourquoi la bière a-t-elle été inventée ?". La réponse était : "Pour empêcher les joueurs de première ligne de conquérir le monde."

L'ironie est que dans le rugby professionnel, où les joueurs consomment rarement de l'alcool, les premières lignes ont organisé un "coup d'état" (en français dans le texte) sans faire couler de sang. Aidés par des changements de règles mal considérés qui récompensent désormais par une pénalité les tactiques de mêlée destructrices et négatives, les mêlées ont envahi d'énormes pans de temps de jeu qu'ils n'ont aucun droit de revendiquer.

Faut-il alors organiser l'union rugbystique face à l'oligarchie des piliers ? Cette règle aurait bien sûr le mérite de faire de la mêlée une rampe de lancement sur un terrain possédant beaucoup d'espace pour les attaquants. Et elle rendrait à la mêlée son rôle de base : une conquête rapide et propre pour que les trois-quarts aient la meilleure possession possible. Aujourd'hui, les multiples mêlées rejouées cassent le rythme des rencontres et font perdre un temps considérable.

Cette règle s'est montrée très efficace dans le cas du rugby à XIII. Elle pourrait donc permettre au rugby à XV d'être encore plus spectaculaire. La fatigue des avants en fin de rencontre libérerait bon nombre d'espaces pour permettre aux relanceurs de s'illustrer comme c'était le cas dans le rugby amateur.