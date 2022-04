RUGBY. VIDÉO. Pris par le karma, Joe Marler chambre Fulgence Ouedraogo

Ce samedi 16 avril, Joe Marler a (encore) été pris en train de chambrer un adversaire. Sa victime du jour ? Le vétéran du MHR Fulgence Ouedraogo.

Décidément, on ne l’arrête jamais. En ce doux week-end européen, Joe Marler a été pris la main dans le sac. Pas celui d’Alun Wyn Jones, non. Il a de nouveau été pris en train d’amuser la galerie sur le pré. Une attitude qui est devenue la spécialité du pilier anglais. Devant son public du Stoop, il a trouvé son nouveau client : Fulgence Ouedraogo. Du côté du troisième ligne du MHR, ce match historique dans l’histoire de son club de cœur était sûrement moins pris à la légère. Dans une courte vidéo devenue virale, on voit l’international anglais provoquer le numéro 6 des Cistes. D’un signe de la main, il lui indique “Reste là, ne bouge pas.” Le tout, alors que son ami de longue date Danny Care s’apprête à envoyer un coup de pied dans la boîte. Joe Marler s'occupe personnellement des bijoux de famille d'Alun Wyn Jones [VIDÉO]

Bros Love Is The Best Love - Joe Marler & Danny Care pic.twitter.com/8mruCSJF3R — Oh Why Bother (@radionic_powers) April 14, 2022

L’altercation a fait beaucoup réagir sur les réseaux. Les internautes se sont délectés de la nouvelle farce du vice-champion du monde. Les principaux intéressés s’en sont aussi amusés sur Twitter. Dans une publication, Ouedraogo interpelle son adversaire. Joe Marler lui répond alors “Désolé frère - Je ne faisais que m'amuser avec toi. Félicitations et bon (courage) en quart de finale.” Le Français lui répondra de la même manière, par des remerciements et des encouragements. Si le karma semble avoir frappé Joe Marler, éliminé de peu avec les Harlequins, le bon esprit du rugby semble, lui, ne pas s’être perdu. PREMIERSHIP. Joe Marler nous prouve encore une fois qu'il a un grand cœur