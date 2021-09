PREMIERSHIP. Joe Marler nous prouve encore une fois qu'il a un grand cœur

Ce week-end, Joe Marler s'est distingué en allant parler à un jeune fan en situation de handicap, durant le match entre les Harlequins et Worcester.

Joe Marler : ''Je me suis mis à provoquer, à jurer, à parler fort''Si Joe Marler est aussi connu, c'est avant tout pour ses performances sur les terrains de rugby. Pilier redoutable, fort sur l'homme et puissant en mêlée, ce dernier est en pleine bourre avec l'équipe des Harlequins, victorieuse l'année dernière de la Gallagher Premiership. Mais le pilier aux 72 sélections avec le XV de la Rose s'est fait remarquer ce week-end pour une tout autre raison que ses prestations sur le pré. Et non, ce n'est pas non plus à cause de ses coupes de cheveux atypiques... 6 Nations 2021. Joe Marler (Angleterre) se permet de dire non à la sélection : sa famille avant toutCe samedi, alors que les tenants du titre venaient à bout d'une équipe de Worcester accrocheuse (35-29), le pilier gauche Joe Marler, qui avait cédé sa place peu de temps avant à Baxter, s'approche de la main courante. Ce dernier se dirige alors vers un jeune fan en situation de handicap, afin d'entamer une discussion avec lui, toujours le sourire aux lèvres. Un moment plein d'humanité, qui résume à la perfection la personnalité de Joe Marler. Même si le comportement du natif d'Eastbourne est parfois loin d'être irréprochable sur un terrain, son grand cœur et son empathie en dehors du carré vert ne peuvent être que loués. Un souvenir sûrement radieux pour ce jeune garçon, qui a vécu des minutes magiques, en échangeant avec l'international anglais.