6 Nations 2021. Joe Marler (Angleterre) se permet de dire non à la sélection : sa famille avant tout

Angleterre - Joe Marler regrette et évoque un ''pet de cerveau''En 2018, le pilier anglais Joe Marler annonçait la fin de sa carrière internationale pour notamment passer plus de temps avec sa famille. Il avait finalement participé à la Coupe du monde au Japon l'année suivante et même joué la finale contre l'Afrique du Sud. A quelques jours du coup d'envoi du Tournoi, le joueur des Harlequins a choisi de faire une nouvelle fois passer sa famille avant tout. Dans un tweet, il a expliqué qu'il ne rejoindra pas la sélection pour le 6 Nations. "Je suis toujours reconnaissant de cette opportunité, donc ce n'est pas une décision facile. Mais je veux faire les choses bien par rapport à ma famille en cette période compliquée. Donc je ne rejoindrai pas l'équipe pour ce tournoi. J'ai hâte de voir l'équipe tout déchirer. Allez la Rose !"

Always grateful for the opportunity so not an easy decision, but want to do right by my family in these crazy times and won’t be meeting up with the squad for this tournament. Look forward to watching the team rip in. Go well 🌹 x