Angleterre - Joe Marler regrette et évoque un ''pet de cerveau''

Le pilier anglais Joe Marler est finalement revenu sur son geste déplacé envers Alun Wyn Jones durant le Tournoi des 6 Nations.

Après sa sanction, Joe Marler souhaite arrêter sa carrièreLe geste de Joe Marler envers Alun Wyn Jones lors du match entre l'Angleterre et le Pays de Galles durant le Tournoi a énormément fait parler. L'Anglais avait été suspendu dix semaines pour avoir agripper les parties génitales du capitaine gallois. En raison de la suspension de la saison, le joueur des Harlequins n'a finalement pas raté beaucoup de matchs. Plutôt discret dans les médias depuis cet incident, le fantasque pilier est revenu sur son geste pour Virtual Rugby Show. "Ce que j'ai fait sur le terrain était inapproprié et mal." Il a cependant eu du mal à comprendre les personnes qui ont comparé ça à une agression sexuelle sur un lieu de travail. "Puis je me suis mis à leur place quelques secondes pour savoir pourquoi et comment ils en étaient venus à ressentir ça. Ils ont tout à fait le droit de penser cela et je le respecte. Cependant, je n'ai pas agressé sexuellement quelqu'un sur le lieu de travail."

Bakkies Botha l'avoue : il aurait envoyé Marler à la retraite pour de bonMarler comprend également qu'Alun Wyn Jones ait pu très mal prendre son geste. Un joueur dans sa position, capitaine du Pays de Galles avec 140 sélections subit de lourdes pressions. Il aurait très bien pu dégoupiller comme le Sud-Africain Bakkie Botha. Mais il a conservé son calme. "J'ai tripoté le pénis, pour blaguer, d'une personne que je connais depuis des années, au mauvais endroit. Vraiment. J'aurais dû attendre que les caméras filment ailleurs mais j'ai eu les fils qui se sont touchés."