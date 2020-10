Joe Marler : ''Je me suis mis à provoquer, à jurer, à parler fort''

Le pilier anglais des Harlequins, Joe Marler, s'est confié dans les médias anglais sur son image et sa dépression, qui dure depuis 4 ans.

Vous connaissez Joe Marler provocant, grande gueule et parfois peu respectueux. Le pilier anglais des Harlequins, aux 71 sélections, donne une image de lui à l'opposé de ce qu'il est réellement. Parfois, des carapaces sont indispensables pour survivre dans le milieu du rugby professionnel, surtout quand vous n'êtes qu'au début de votre carrière. Marler, comme un poisson dans un océan de requin, a dû faire face aux critiques dans sa jeunesse, comme il l'a déclaré au Daily Mail, Sky News ou bien encore The Guardian. A 19 ans, son adversaire en mêlée l'a qualifié de "sensible" et depuis, il s'est interdit d'avoir cette image : "À ce moment-là, pour éviter que ça recommence, j’ai décidé de devenir un mâle alpha, le faux-dur que tout le monde connaît. Je me suis mis à provoquer, à jurer, à parler fort, en mode : Je ne pleure pas, et je vous emmerde".

La stratégie a tenu pendant de longues années en apparence, tandis que dans sa vie privée, ses proches connaissaient un Joe Marler différent. Mais l'un peut prendre le pas sur l'autre et malheureusement pour le joueur de 30 ans, Marler le dur a pris le dessus. Un jour de 2016, alors qu'il était dans sa maison, Joe a détruit sa cuisine à mains nues, avant de rejoindre le club, ce qui l'a sauvé. Voyant ses mains, le médecin l'a dirigé vers un psychologue qui a de suite vu une forme de dépression chez le pilier. Dans ses interviews, on apprend qu'il a participé à la Coupe du monde 2019 au Japon sous antidépresseurs, sans que personne ne le sache. Pas même ses coéquipiers de sélections.

