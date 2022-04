Rugby. Une rencontre historique ! Les Dragons Catalans tout feu tout flamme face au TO XIII

Ce jeudi, les Dragons Catalans accueillaient le Toulouse Olympique XIII pour ce qui était la première confrontation franco-française de l'histoire de la Super League.

Une soirée historique ! Pour la première fois de l'histoire de la Super League, deux formations françaises s'affrontaient. Ce jeudi soir, les Dragons Catalans (1er ex aequo) recevaient à Gilbert Brutus le Toulouse Olympique, fraichement promu et lanterne rouge au classement. Une affiche qui a forcément fait énormément parler dans le monde du XIII. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la partie fut accrochée, avec une formation haut-garonnaise vaillante, qui a posé énormément de problèmes aux Catalans. Certes, les locaux frapperont les premiers, avec un doublé de Fouad Yaha et une réalisation de Joe Chan, portant le score à 14-0 après une bonne demi-heure de jeu. Mais n'allez pas croire que ce match fut une balade de santé pour les Catalans. Les Toulousains réagiront peu avant la mi-temps, par Guy Armitage en coin, ramenant son équipe à huit longueurs aux citrons (14-6).

Au retour des vestiaires, un essai sera marqué de chaque côté pour un score final de 18-10, en faveur des Dragons Catalans. Les Toulousains, auront quant à eux, eu deux essais refusés mais pourront être fiers de la prestation livrée sur la pelouse perpignanaise. Une très belle vitrine pour le XIII en France.