Rugby. Fin de carrière prématurée pour la star du XIII James Maloney, après un contrôle positif ?

Alors qu'il avait surpris son monde en s'engageant du côté de Lézignan (Elite 1), l'Australien James Maloney, pourrait être lourdement suspendu après un contrôle positif à la cocaïne.

C'est une affaire dont le club de Lézignan, actuel troisième d'Elite 1 se serait bien passé. La formation de l'Aude de rugby à XIII s'était attaché les services de l'Australien James Maloney il y a peu. Légende de ce sport, ce dernier s'était notamment hissé en finale de Super League avec les Dragons Catalans face à St Helens en octobre dernier. Mais voilà, L'Équipe et l'Indépendant nous apprennent que le demi d'ouverture âgé de 35 ans, a été contrôlé positif à la cocaïne le 27 février dernier, à l'issue de la rencontre face à Carcassonne. Une information confirmée par le club, le coprésident Alain Fabre déclarant pour les quotidiens : ''L'agence antidopage nous a informés d'un contrôle positif.''

Son club l'a aussitôt mis à pied à titre conservatoire tandis que le joueur aurait avoué, avoir consommé de la cocaïne à but récréatif, lors d'une soirée deux jours avant le match. Le dossier est désormais entre les mains de l'Agence de lutte contre le dopage, et James Maloney risque jusqu'à deux ans de suspension, ce qui pourrait, à 35 ans, signer la fin de sa carrière. En revanche, la sanction pourrait être réduite à seulement quelques mois, si l'Australien prouve que cette consommation était bien à usage récréatif. La signature d'une star comme Maloney à Lézignan avait forcément fait beaucoup de bruits. Alain Fabre, a réagi pour L'Indépendant : ''C’est dommage pour lui de terminer sur une image comme ça. Il méritait le plus grand respect pour sa carrière''. Affaire à suivre donc.