Top 14. VIDÉO. Quand Tolofua s'improvise videur de boîte de nuit en plein match !

Lors du match Toulouse-Pau ce samedi, un accrochage assez insolite a eu lieu entre l'ailier palois Colombet, et le troisième ligne toulousain Tolofua.

Comme vous l'avez certainement vu ce week-end, la Section Paloise a bien dérangé le Stade Toulousain en première mi-temps. Bien plus agressifs, les Palois ont même viré en tête à la pause, sur le score de 7-0. Une performance notable de la part du club béarnais, face au double champion de France en titre. Et qui dit match serré (en tout cas en première mi-temps), dit tension entre les deux équipes : preuve en est à la 36 ème minute de cette rencontre.

Reconversion trouvée pour Tolofua ?

Alors que le Stade n'arrive pas à trouver la solution face à la défense hermétique de la Section Paloise, Colombet et Tolofua s'accrochent le long de la ligne de touche. Une simple explication, qui se transforme petit à petit en véritable scène typique du samedi soir. Mais si, vous voyez là où je veux en venir quand même ! Je parle de ce moment où votre ami un peu émoustillé commence à agacer les videurs de votre boîte (ou de votre bar) favori. Ces derniers le préviennent mais votre pote n'en démord pas, il veut profiter de sa soirée comme il l'entend ! Résultat, il se fait sortir bien comme il faut par ces charmants frigos américains. Eh bien cette sensation, l'ailier Mathias Colombet l'a sûrement ressenti lorsqu'il s'est fait porté comme un vulgaire sac de course par le Toulousain. Si le Palois est retombé sur ses deux jambes sans problème, on s'est demandé à un moment si le numéro 8 du Stade n'allait pas envoyer son vis-à-vis derrière les panneaux publicitaires. Une chose est sûre, si jamais Selevasio Tolofua décide de se reconvertir en tant que videur, il risque de faire parfaitement l'affaire !