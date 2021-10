Top 14. ANALYSE. Comment Pau a mis en difficulté le Stade Toulousain ?

Si on leur annonçait l'enfer, les Palois ont fait plus que résister face au champion de France. Retour sur cette très belle performance béarnaise.

Après un début de saison parfait (5 victoires en 5 matchs), le Stade Toulousain se présentait ce samedi comme ultra-favori face à une équipe de Pau qui avait laissé beaucoup de cadres au repos. Et pourtant, les coéquipiers de Martin Puech ont fait plus que résister à l'armada toulousaine. Si le score final (38-10) pourrait laisser penser que le champion d'Europe n'a fait qu'une bouchée des jeunes palois, il ne reflète en rien la physionomie du match, et en particulier celle de la première période. Si tout le match de Pau est à signaler, c'est surtout les 40 premières minutes qui ont marqué les esprits. La seconde mi-temps, étant plutôt à l'avantage de Toulousains très remontés après leur premier acte raté. Pour ce faire, nous allons donc revenir en détail sur la première mi-temps délivrée par les joueurs de Sébastien Piqueronies, ces derniers ayant chahutés comme rarement cette saison les coéquipiers d'Antoine Dupont.

