TOP 14. VIDÉO. Mode Super Rugby activé, Pau et Bayonne signent 11 essais foudroyants !

Pour la 18ᵉ journée de Top 14, Pau et Bayonne se sont livrés un incroyable duel offensif au stade du Hameau. Score final : 42 - 40.

En Europe, le Top 14 propose des scores qui rappellent d’autres latitudes. Ce samedi 9 mars, le stade du Hameau a vu Pau et Bayonne se livrer un duel défensif explosif (42-40). Dans le cadre de la 18ᵉ journée de Top 14, les deux formations ont inscrit pas moins de 11 essais entre la 15ᵉ minute de jeu et le coup de sifflet final. La Section Paloise ressort vainqueur de cet affrontement. L’Aviron Bayonnais obtient un bonus défensif précieux.

Pau accélère, Bayonne pulvérise

Pour commencer, l’arrière australien Jack Maddocks a rappelé qu’il était l’un des tout meilleurs joueurs du championnat à son poste. Électrique, il a posé des problèmes à l’ensemble de la défense bayonnaise sur le pré. Proche du doublé, il ouvre les hostilités avec un essai magnifique dès la 15e minute, puis se fait reprendre illégalement par Tiberghien (62e) qui offre un essai de pénalité aux locaux.

Après la rencontre, un de nos confrères a demandé à l’Australien si cette rencontre lui avait rappelé le rythme du Super Rugby. Selon des propos rapportés par Rugbyrama, jack Maddocks répond ceci :

Un petit peu, surtout le football australien. Pour nous, les trois-quarts, c’est un match qu’il faut savoir apprécier et en profiter. C’est bon pour notre confiance, mais c’était aussi tendu jusqu’à la fin. C’est le Top 14. Il n’y a pas un match facile.”

De manière générale, les offensifs de la Section Paloise ont eu des munitions. Abreuvés de ballons par le pied de Camille Lopez, ces derniers n’ont pas hésité à relancer à la main. Ainsi, le triangle arrière a fait tourner la tête des visiteurs durant 80 minutes. Sans essai à son compteur, Émilien Gailleton a livré une prestation solide dans l’animation et ne s’est pas échappé défensivement.

Côté Bayonnais, l’écart de style s’est fait sentir. Confiants avec leur pack, les Basques n’ont pas hésité à pilonner la ligne défensive béarnaise. Les arrières ont surtout eu des rôles de finisseurs, bien différents de leurs vis-à-vis. Le tonitruant numéro 8 Uzair Cassiem a fait mal aux locaux, n’hésitant pas à se créer des brèches.

“Le match a basculé dans la folie”

Sur l’ensemble de la rencontre, les statistiques sont affolantes. En cumulé, 54 défenseurs ont été battus du côté du Hameau, soit 26 pour les Verts et 28 pour les Ciel et Blanc. Pour les mètres parcourus, le compteur dépasse largement le kilomètre au total. Les locaux ont cavalé sur 618 mètres et les visiteurs ont fait de même sur 536 longueurs.

En conférence de presse, Grégory Patat a évoqué un match qui “a basculé dans la folie”. Difficile de lui donner tort. Au classement, cette confrontation permet à la Section Paloise de rester dans la course aux phases finales. De son côté, l’Aviron Bayonnais reste autant sous la menace de la 13ᵉ place qu’avec l’espoir d’un Top 6.

