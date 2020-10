Top 14 - Le caviar au pied de Lopez pour l'essai imparable de Barraque contre Agen [VIDEO]

L'ouvreur tricolore Camille Lopez a distillé un coup de pied parfait pour l'essai de Jean-Pascal Barraque lors du match de Top 14 contre Agen.

Champions Cup - ASM. Franck Azéma : ''Nous sommes au début de cycle''Décidés à rebondir après l'élimination à domicile en quart de finale de Champions Cup face au Racing 92, les Clermontois ont rapidement pris la mesure d'Agen samedi en Top 14. A la pause, l'ASM menait en effet 24 à 7 en partie grâce à ses septistes venus de l'équipe de France. Outre l'essai collectif conclu par Lee, les deux autres réalisations ont été l'oeuvre de Veredamu et Barraque. Le premier a parfaitement terminé une action au large dès l'entame initiée par Raka avec des soutiens en permanence. Le second a lui été servi par Camille Lopez après la demi-heure sur un lancement parfaitement orchestré par l'ouvreur. Face à la défense à plat des Agenais, il a ajusté une passe au pied entre les perches pour le capitaine de France 7. Pas le plus compliqué des essais pour Barraque. Mais une exécution diablement efficace pour les hommes d'Azema.